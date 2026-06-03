Nuova Delhi, edificio in fiamme: almeno 21 vittime

In India, a Nuova Delhi, un incendio ha devastato un edificio nel quartiere di Malviya Nagar, nella parte meridionale della città. Lo riferisce l’agenzia di stampa indiana Press Trust of India, aggiungendo che ci sono diversi feriti.

Sono almeno 21 i morti nell’incendio e diverse delle vittime sarebbero straniere, perlopiù provenienti da Asia Centrale e Africa. Mentre in un primo momento era stato riferito che le fiamme erano divampate nel ristorante al piano terra dell’edificio, successivamente è emerso che l’incendio sarebbe scoppiato in un B&B.

I vigili del fuoco hanno tratto in salvo 37 persone dall’edificio, ha dichiarato il funzionario dei vigili del fuoco Abhilash Malik. L’incendio è stato domato, ma al momento non è chiaro come sia scoppiato. Dal luogo sono stati recuperati 4 corpi. Le immagini dalla scena mostrano vigili del fuoco intenti a domare le fiamme mentre dal palazzo si leva un denso fumo. Anche i residenti si sono uniti alle operazioni di soccorso, aiutando a evacuare le persone intrappolate all’interno e portando alcuni feriti in salvo.

La zona, prevalentemente residenziale, è densamente popolata ed è molto frequentata da studenti e giovani professionisti. L’incendio è stato domato con l’aiuto di 8 autopompe e più di 40 persone sono state salvate e trasportate negli ospedali vicini, ha dichiarato la polizia di Delhi in un comunicato. Al momento la causa dell’incendio non è nota.

Alcune persone intrappolate all’interno sono state viste aggrappate alle finestre mentre chiedevano aiuto. Alcune delle vittime erano cittadini stranieri che si erano recati in India per cure mediche. Molti pazienti stranieri si recano a Nuova Delhi per cure mediche e spesso soggiornano in hotel vicini o in alloggi residenziali durante le loro visite. Il primo ministro Narendra Modi ha espresso le sue condoglianze per le vittime, ha dichiarato il suo ufficio in un post su X. Ha inoltre affermato che le famiglie delle persone decedute riceveranno ciascuna 200mila rupie (pari a circa 1.800 euro) a titolo di assistenza finanziaria.