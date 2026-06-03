Barcellona, la Sagrada Familia attende l'arrivo del Papa: le spettacolari immagini del drone

In attesa del viaggio apostolico che Papa Leone XIV farà la prossima settimana a Barcellona per inaugurare l’iconica Torre di Gesù della Sagrada Familia, appena completata, fervono i preparativi nella capitale catalana. Le spettacolari immagini dei droni mostrano la Jesus Tower che incombe sulla città, sormontata da una spettacolare croce stellare. Oltre alla sua estetica accattivante che fonde l’organico con il simbolismo cristiano, il fascino della Basilica della Sagrada Familia di Barcellona è l’opportunità di vedere la chiesa più grande del mondo ancora in costruzione nel 21° secolo. Il Vaticano mira a sfruttare e potenziare questo entusiasmo per l‘ultimo grande progetto edilizio della Chiesa cattolica che attira milioni di turisti stranieri ogni anno, quando Papa Leone celebra una messa per commemorare il centenario della morte del suo creatore, l’architetto Antoni Gaudí.