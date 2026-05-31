Ucraina, quasi mille attacchi in un giorno su Zaporizhzhia: 2 morti e 7 feriti

Nelle ultime 24 ore, le forze russe hanno condotto 976 attacchi contro 55 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, causando due morti e sette feriti nei raid contro il capoluogo regionale e le aree circostanti. È quanto riferisce Ukrinform che riporta quanto scritto sui social da Ivan Fedorov, capo dell’Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia.

Gli attacchi hanno incluso 35 raid aerei, 675 attacchi con droni, sei attacchi con lanciarazzi multipli (MLRS) e 260 bombardamenti di artiglieria contro comunità e insediamenti in tutta la regione. Le autorità hanno ricevuto 92 segnalazioni di danni a infrastrutture, edifici residenziali e veicoli.

Attacco con droni su Chernihiv: un morto

Un uomo di 58 anni è stato ucciso durante la notte in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv, in Ucraina. La notizie, riportata da Ukrinform, è stata diffusa via social dal Servizio di Emergenza Statale dell’Ucraina (Ses). “Un drone nemico ha colpito i locali di un’azienda nel distretto di Koriukivka durante la notte. L’attacco ha provocato un incendio in un’area di parcheggio”, si legge nella nota. L’incendio ha distrutto sette camion. Durante i soccorsi, i soccorritori hanno ritrovato il corpo della vittima.

Crosetto, per Ucraina difficile entrare ma serve sistema difesa oltre i 27

L’Ucraina nella Ue? “Tutti sanno che è molto difficile. Non solo politicamente, ma perché se l’Ucraina entrasse in Europa, con la sua grandezza e il suo sistema economico, ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo gravissima per molti paesi Ue che nessuno, neppure i tedeschi, può permettersi”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, che intervistato dal Corriere della Sera, propone: “È sempre più urgente organizzare un grande sistema di difesa comune europeo che vada oltre gli attuali confini Ue a 27, che comprenda Gran Bretagna, Norvegia, Balcani e anche Ucraina. D’altra parte, oggi loro hanno nettamente l’esercito più importante e forte. Non credo che a un sistema così qualcuno si potrebbe opporre perché garantirebbe tutti. Ovviamente, a tregua e pace raggiunta. Questo sì che sarebbe davvero un sistema di deterrenza efficace”.



Sul tema difesa, aggiunge: “Ci sono pezzi di opposizione ragionevoli e seri, ma in entrambi gli schieramenti c’è chi non capisce o non vuole capire. Ma io vado avanti e faccio il mio mestiere, che è quello di ministro della Difesa. Capisco che ci sia chi ha obiezioni e sia chi deve gestire un’opinione pubblica cui è quasi impossibile spiegare quanto sia importante e doveroso avere capacità di difesa autonome. Ma se tutti i paesi del mondo le stanno rafforzando é possibile che siano tutti pazzi? Io sono il ministro della Difesa e dico quello che sarebbe giusto fare per costruire una Difesa seria, come lo fa – che so – quello della Sanità o della Scuola o di qualunque altro comparto su ciò che lo riguarda”.

A chi gli fa notare che la battaglia di Meloni oggi in Europa non sembra essere quella sulla sicurezza, ma è quella per ottenere la flessibilità anche sull’energia, risponde: “Meloni ha assolutamente ragione e penso che i cosiddetti ‘frugali’ parlano dall’alto delle loro riserve di energia, di petrolio, di enormi fondi sovrani o di un approccio ideologico al bilancio. Io credo che all’Europa si debba chiedere ancora di più delle risorse: bisogna togliere regole, lacci, che ci rendono lenti, inefficienti, elefantiaci. C’è troppa burocrazia e troppo poco pragmatismo. In America, per non dire a Singapore, dalla decisione alla realizzazione dei progetti passano 6 mesi, in Europa non ti bastano neppure per capire con quale funzionario devi parlare… Questo uccide l’Europa come entità politica perché chi lavora nel mondo la confronta e la sente lontana, sorda, lenta e nemica”.

Romeo (Lega): “Noi contrari a ingresso Kiev in Ue, prima serve pace”

“La Lega è contraria all’accelerazione sull’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea perché, a nostro giudizio, essendo questa ancora uno Stato in guerra, è necessario raggiungere prima la pace, se non vogliamo esporre i cittadini europei a conseguenze gravissime”. Lo afferma a Voce Libera Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato.



“Ricordiamo inoltre che l’articolo 42.7 del Trattato sull’Unione Europea obbliga ogni Stato membro a difendere automaticamente un altro Stato membro che venisse aggredito da un paese terzo: si verificherebbe quindi la situazione per cui tutti gli Stati membri sarebbero obbligati a intervenire in guerra diretta contro la Russia. Uno scenario che nessun governo responsabile può ignorare. Per questa ragione è meglio non affrettarsi sul tema dell’adesione, anche perché ci sono altri Paesi in coda che attendono il loro turno nel rispetto di regole e criteri precisi, validi per tutti”, conclude il presidente dei senatori leghisti Romeo.