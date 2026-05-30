Iran, attesa la decisione di Trump sull’accordo con Teheran. 5 americani feriti in raid su base in Kuwait -La diretta

Si è conclusa venerdì sera, dopo circa due ore, la riunione convocata da Donald Trump nella Situation Room della Casa Bianca. Secondo quanto riferito da un alto funzionario dell’amministrazione al New York Times, il presidente non ha ancora preso alcuna decisione in merito a un nuovo accordo con l’Iran. L’amministrazione, ha detto il funzionario, ritiene di essere vicina a un accordo, ma vi sono ancora alcune questioni in fase di discussione, tra cui lo sblocco dei fondi iraniani.

“Oggi al Pentagono, ho ricevuto delegazioni militari da Israele e Libano per il percorso di sicurezza a supporto dei colloqui di pace in corso tra i due Paesi. Abbiamo tenuto discussioni produttive a livello militare che informeranno il percorso politico guidato dal Dipartimento di Stato la prossima settimana”. Lo ha scritto su X il vicesegretario di Stato americano Elbridge Colby. “Il Dipartimento della Guerra apprezza la partnership con sia le Forze di Difesa Israeliane sia le Forze Armate Libanesi, sostiene la sovranità e l’integrità territoriale del Libano, libera da attori non statali armati, e accoglie con favore questi sforzi storici per realizzare la visione del Presidente Trump per la pace. Gli Stati Uniti prevedono di riunirsi presto per continuare il percorso di sicurezza”, ha affermato.

Today at the Pentagon, I hosted military delegations from Israel and Lebanon for the security track supporting the ongoing peace talks between their two countries. We held productive military-to-military discussions which will inform the Department of State-led political track… — Under Secretary of War Elbridge Colby (@USWPColby) May 29, 2026

Il Pentagono, in una dichiarazione rilasciata venerdì sera, ha affermato che i colloqui sono stati “produttivi”, ma si è astenuto dal menzionare risultati o traguardi specifici. Ha dichiarato che i colloqui “si sono concentrati sulla costruzione di quadri di riferimento concreti per la sicurezza e la stabilità regionale” e che i “risultati tangibili” delle discussioni influenzeranno direttamente i negoziati con i leader politici che il Dipartimento di Stato condurrà la prossima settimana.