Iran, attesa la decisione di Trump sull’accordo con Teheran. 5 americani feriti in raid su base in Kuwait -La diretta

Si è conclusa venerdì sera, dopo circa due ore, la riunione convocata da Donald Trump nella Situation Room della Casa Bianca. Secondo quanto riferito da un alto funzionario dell’amministrazione al New York Times, il presidente non ha ancora preso alcuna decisione in merito a un nuovo accordo con l’Iran. L’amministrazione, ha detto il funzionario, ritiene di essere vicina a un accordo, ma vi sono ancora alcune questioni in fase di discussione, tra cui lo sblocco dei fondi iraniani.
“Oggi al Pentagono, ho ricevuto delegazioni militari da Israele e Libano per il percorso di sicurezza a supporto dei colloqui di pace in corso tra i due Paesi. Abbiamo tenuto discussioni produttive a livello militare che informeranno il percorso politico guidato dal Dipartimento di Stato la prossima settimana”. Lo ha scritto su X il vicesegretario di Stato americano Elbridge Colby. “Il Dipartimento della Guerra apprezza la partnership con sia le Forze di Difesa Israeliane sia le Forze Armate Libanesi, sostiene la sovranità e l’integrità territoriale del Libano, libera da attori non statali armati, e accoglie con favore questi sforzi storici per realizzare la visione del Presidente Trump per la pace. Gli Stati Uniti prevedono di riunirsi presto per continuare il percorso di sicurezza”, ha affermato.
Il Pentagono, in una dichiarazione rilasciata venerdì sera, ha affermato che i colloqui sono stati “produttivi”, ma si è astenuto dal menzionare risultati o traguardi specifici. Ha dichiarato che i colloqui “si sono concentrati sulla costruzione di quadri di riferimento concreti per la sicurezza e la stabilità regionale” e che i “risultati tangibili” delle discussioni influenzeranno direttamente i negoziati con i leader politici che il Dipartimento di Stato condurrà la prossima settimana.
Il raid missilistico effettuato dall’Iran nelle scorse ore contro una base aerea in Kuwait avrebbe causato il ferimento lieve di cinque cittadini americani e danneggiato gravemente due droni d’attacco MQ-9 Reaper. Lo riporta Bloomberg. Secondo una persona a conoscenza diretta dell’attacco, che ha parlato in forma anonima, la difesa aerea kuwaitiana ha intercettato il missile Fateh-110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali Al Salem.
L’esercito americano non ha al momento confermato l’ipotesi secondo cui Teheran abbia posizionato mine nello Stretto di Hormuz. Lo afferma la Nbc citando funzionari statunitensi. Nonostante le ricerche condotte con droni sottomarini, sistemi robotici e aerei – viene spiegato – nessun oggetto sospetto è stato al momento definitivamente identificato come mina.
Le Forze di Difesa israeliane hanno reso notodi aver distrutto durante la notte un lanciarazzi utilizzato da Hezbollah per attaccare Israele. Lo riportano i media locali. L’Idf ha anche condiviso un video dell’attacco sul proprio account Telegram.
Le Forze di Difesa Israeliane hanno invitato i residenti di sette località del Libano meridionale ad evacuare in vista degli attacchi contro Hezbollah. Si tratta di Mayfadoun, Choukine, Zebdine, Ansar, Zrariyeh, Mazra’at Kawthariyat ar Ruzz e Machghara. “Alla luce della violazione dell’accordo di cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico Hezbollah, le Forze di Difesa Israeliane devono agire con fermezza contro di esso. Le Idf non vogliono farvi del male”, ha dichiarato il colonnello Avichay Adraee, portavoce arabo dell’Idf su X. “Chiunque si trovi vicino a militanti, postazioni o armi di Hezbollah è in pericolo”, ha aggiunto.
“In una sola settimana, secondo le notizie, 77 bambini son stati uccisi o feriti in Libano. Sono 11 bambini al giorno. I bambini non dovrebbero pagare il prezzo del conflitto. Devono essere protetti in ogni momento. Le ostilità devono finire”. Lo rende noto l’Unicef sul profilo X di Unicef Libano.
Se Trump accetta l’accordo, sarà così debole che “nel giro di qualche anno potremmo ritrovarci in guerra con un Iran rafforzato dalle sue azioni”. Se non lo firma e riprende a bombardare, “corriamo il rischio di restare intrappolati in una nuovo conflitto permanente in Medioriente”. Lo dice in una intervista a Repubblica l’ex direttore della Cia Leon Panetta. L’intesa in discussione “sembra un accordo per estendere il cessate il fuoco, riaprire gradualmente Hormuz e prendersi 60 giorni per trattare questioni molto complesse come il nucleare. È un’intesa per negoziare, più che chiudere la guerra”.”Uno dei problemi più gravi è che il presidente avrà molte difficoltà a fidarsi di questo regime. L’Iran ha dimostrato di poter controllare Hormuz, in qualche modo continuerà a farlo e ciò gli darà un vantagglo inaccettabile per gli Usa”, aggiunge.
L’Iran è “pronto a raggiungere un quadro onorevole” per porre fine alla guerra in corso e alle tensioni nella regione. Secondo l’agenzia Irna, il presdiente iraniano Masoud Pezzekian ha rilasciato queste dichiarazioni nel corso di una telefonata con l’emiro del Qatar. “La Repubblica islamica dell’Iran ha sempre dimostrato la sua onestà e il suo impegno sulla via del dialogo – ha affermato – Ora è il momento che l’altra parte dimostri la propria volontà e rispetti gli obblighi internazionali con i fatti e con le parole”.
Gli Stati Uniti dispongono di scorte di armi “più che sufficienti “e sono “più che capaci” di riprendere la guerra con l’Iran. A parlare è Pete Hegseth, il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, poche ore dopo che un incontro a Washington non è riuscito a produrre un accordo per porre fine al conflitto.”La nostra capacità di riprendere le ostilità, se necessario, è più che sufficiente – ha affermato il segretario alla Difesa statunitense al Dialogo di Shangri-La, un vertice sulla difesa tenutosi a Singapore – Le nostre scorte sono più che adeguate a questo scopo, sia lì che nel resto del mondo, grazie al modo in cui bilanciamo munizioni di alta qualità e munizioni più abbondanti”.
Il medico di Donald Trump afferma che il presidente gode di “ottima salute” ed è “pienamente idoneo” a svolgere il ruolo di comandante in capo, dopo una visita medica effettuata martedì presso il Walter Reed National Military Medical Center.Un rapporto del dottor Sean Barbabella, pubblicato venerdì sera, afferma che Trump si è sottoposto a una tac e ad altri esami di diagnostica per immagini del cuore, oltre a screening oncologici e altre valutazioni preventive effettuate da 22 specialisti.Trump, 79 anni, ha dichiarato dopo la visita di tre ore di martedì che tutto è risultato “perfettamente”.La visita, che Trump ha descritto come un controllo semestrale, è stata la quarta visita medica resa pubblica da quando è tornato alla Casa Bianca per il suo secondo mandato. La visita si inserisce nel contesto dei suoi tentativi di proiettare un’immagine di forza in vista delle elezioni di metà mandato.
Diversi proiettili lanciati dal Libano verso il territorio israeliano sono stati intercettati. Lo comunica Idf, Forze di difesa israeliana, sul proprio canale Telegram, specificando che non si segnalano feriti. La maggior parte dei proiettili è stata intercettata e un colpo è stato identificato nella zona di Kiryat Shmona.
Un funzionario della Casa Bianca ha affermato alla Cnn che il presidente Usa Donald Trump “accetterà solo un accordo che sia vantaggioso per l’America e che soddisfi le sue linee rosse”. Dopo la conclusione della riunione nella Situation Room con il suo team per la sicurezza nazionale sull’Iran, la Casa Bianca non ha ancora reso noto quale decisione sia stata presa dal presidente Donald Trump.