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giovedì 28 maggio 2026

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Svizzera, dopo aggressione con coltello transennata la stazione di Winterthur

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In Svizzera, nel cantone di Zurigo, la polizia continua a pattugliare la stazione di Winterthur, dove intorno alle 8.30 di questa mattina un 31enne cittadino elvetico ha aggredito tre persone con un coltello. Una delle vittime è in condizioni gravi. Il movente dell’uomo, che è stato fermato, resta ancora sconosciuto e gli agenti stanno indagando su tutte le piste possibili. La polizia ha delimitato la zona in cui il 31enne è corso, gridando “Allah Akbar”. Sul posto sono presenti anche gli specialisti della Scientifica per condurre una serie di rilievi.