Belgio, treno travolge scuolabus al passaggio a livello: morti 2 bimbi, autista e accompagnatore

Grave incidente ferroviario questa mattina a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, in Belgio, dove un treno ha travolto uno scuolabus a un passaggio a livello causando diverse vittime. La notizia è stata confermata da Infrabel, il gestore della rete ferroviaria belga, mentre le autorità locali hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dello schianto.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Soir, la collisione è avvenuta intorno alle 8.15, in un orario di intenso traffico scolastico e pendolare. Le prime informazioni parlano di numerose persone decedute a bordo dello scuolabus, anche se il bilancio ufficiale non è ancora stato reso noto dalle autorità. Sul posto sono intervenuti rapidamente ambulanze, vigili del fuoco, polizia e squadre di soccorso ferroviario, mentre l’area è stata completamente isolata.

Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell’impatto, elemento che rende ancora più complessa la ricostruzione di quanto accaduto. Gli investigatori stanno verificando eventuali problemi tecnici, errori umani o possibili anomalie nei sistemi di sicurezza.

Il treno coinvolto nello schianto trasportava numerosi passeggeri, ma, secondo le informazioni diffuse finora, non si registrano feriti tra le persone a bordo del convoglio ferroviario. Lo scontro avrebbe invece colpito in pieno lo scuolabus, provocando conseguenze devastanti per gli occupanti del mezzo.

Le immagini arrivate dal luogo dell’incidente mostrano mezzi di soccorso, personale sanitario e squadre specializzate impegnate nelle operazioni di recupero e assistenza. La circolazione ferroviaria nella zona è stata sospesa per consentire i rilievi tecnici e mettere in sicurezza l’area.

L’incidente ha scosso profondamente il Belgio e in particolare la comunità di Buggenhout, piccolo centro delle Fiandre orientali. Nelle prossime ore le autorità belghe dovrebbero fornire ulteriori dettagli sul numero delle vittime, sulle condizioni degli eventuali feriti e sulle cause che hanno portato alla tragedia.

Morti 2 bimbi, autista e accompagnatore

Secondo il ministro federale della Mobilità del Belgio Jean-Luc Crucke, nell’incidente tra uno scuolabus e un treno nelle Fiandre hanno perso la vita due bambini, l’autista del bus e un accompagnatore. Altre due persone sono gravemente ferite. Lo ha detto Crucke a Rtl Info. “È una tragedia”, ha affermato, “il mio primo pensiero va alle vittime, ma anche alle persone ferite e alle loro famiglie”. Crucke ha confermato che il passaggio a livello era effettivamente chiuso al momento dell’impatto. “Abbiamo delle immagini che lo dimostrano”, ha assicurato, “ci saranno delle audizioni. Le immagini potranno essere rese pubbliche e l’indagine seguirà il suo corso”.

Von der Leyen: “Europa in lutto per tragico incidente”

“Sono profondamente addolorata per il tragico incidente tra un treno e uno scuolabus avvenuto oggi a Buggenhout. Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e ai loro cari. Oggi l’Europa è in lutto con il Belgio”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

L’autista lavorava per società subappaltatrice

L’autista lavorava per la società subappaltatrice per De Lijn e trasportava alla scuola secondaria Richtpunt Campus Buggenhout sette studenti con bisogni educativi speciali e un accompagnatore.