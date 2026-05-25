Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 25 maggio 2026

Ultima ora

Flotilla, Tajani sugli attivisti fermi in Libia: "Seguiamo la vicenda, oggi si decide per l'espulsione"

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Antonio Tajani sta seguendo la vicenda dei due attivisti italiani della Flotilla in Libia. Global Sumud Italia domenica aveva riferito che si erano persi i contatti con un gruppo del Global Sumud Land Convoy, che includeva italiani, dopo che si erano avvicinati a un posto di blocco a Sirte per negoziare il passaggio. “Stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l’udienza davanti al giudice, mi auguro che li possano espellere il prima possibile per tornare a casa“, ha detto il ministro degli Esteri a margine di un convegno della Treccani a Roma.

“Stiamo seguendo minuto per minuto la situazione, come abbiamo seguito gli altri che erano in Israele, così seguiamo questi che sono in Libia, come facciamo per tutti i cittadini italiani. Speriamo che si possa risolvere in maniera positiva la questione”, ha aggiunto.