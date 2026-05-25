Cessna squarcia parapendio in volo in Austria, donna salva per miracolo

Dramma sfiorato in Austria quando il pilota di un piccolo velivolo, un Cessna, ha perso il controllo ed è andato a scontrarsi con il paracadute di una donna che stava facendo parapendio e che si è salvata per miracolo.

Una collisione sfiorata in alta quota si è trasformata in un incidente drammaticoper la donna di 44 anni che è sopravvissuta dopo che l’aereo ha squarciato il suo parapendio in volo. L’incidente è avvenuto sabato nei pressi di Piesendorf, vicino a Zell am See, circa 100 chilometri a sud-ovest di Salisburgo. La protagonista, un’esperta parapendista austriaca, stava sorvolando la zona e si stava filmando durante il volo quando, improvvisamente, un piccolo aereo è comparso alle sue spalle ad alta velocità. Le immagini, condivise dalla donna su Instagram, mostrano il momento dell’incidente: il Cessna passa a pochi metri sopra la donna e l’elica lacera il parapendio, facendola precipitare improvvisamente nel vuoto. La 44enne perde quota in caduta libera ma riesce a mantenere il sangue freddo: afferra rapidamente il paracadute di emergenza e lo apre appena in tempo, rallentando la discesa e riuscendo infine ad atterrare su una strada forestale.

Nel video, subito dopo aver attivato il paracadute di soccorso, si sente la donna imprecare per lo shock. In un messaggio pubblicato sui social ha raccontato di non riuscire ancora a credere di essere uscita quasi illesa dall’incidente: “A parte qualche brutto livido e diverse contusioni, non mi è successo praticamente nulla”. Secondo la polizia, ai comandi della Cessna c’era un pilota tirolese di 28 anni impegnato in un volo panoramico dalla valle di Glemmtal verso Zell am See. L’uomo avrebbe dichiarato di non essere riuscito a evitare il parapendio in tempo utile. Dopo l’impatto, è riuscito ad atterrare senza problemi all’aeroporto di Zell am See. Le autorità hanno aperto un’indagine sull’accaduto. Al termine degli accertamenti, il caso sarà trasmesso alla procura di Salisburgo per valutare eventuali responsabilità penali. Il pilota potrebbe essere indagato per messa in pericolo dell’incolumità fisica, reato che in Austria può comportare fino a tre mesi di carcere.