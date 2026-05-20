Dazi, Von der Leyen: “Bene l’intesa su accordo con Usa, Ue rispetta suoi impegni”

“Un accordo è un accordo e l’Ue rispetta i suoi impegni. Accolgo con favore l’accordo raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla riduzione delle tariffe per le esportazioni industriali statunitensi verso l’UE. Ciò significa che presto rispetteremo la nostra parte della Dichiarazione congiunta UE-Usa, come promesso”. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Invito ora i co-legislatori ad agire rapidamente e a finalizzare il processo. Insieme, possiamo garantire un commercio transatlantico stabile, prevedibile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso”, ha concluso.

Merz: “Da accordo con Usa più sicurezza e stabilità per nostre aziende”

“Buone notizie da Strasburgo. Abbiamo raggiunto un accordo sull’attuazione dell’accordo commerciale Ue-Usa. L’Europa sta mantenendo i suoi impegni. Maggiore sicurezza e stabilità per le nostre aziende”. Lo ha scritto su X il cancelliere tedesco, Friedrich Merz.

Metsola: “Intesa fra Ue e Usa rende tutti più forti”

“L’Europa è un partner affidabile. Consiglio e Parlamento hanno raggiunto un accordo sull’accordo commerciale Ue-Usa. Essendo la più grande relazione economica al mondo, che sostiene 16 milioni di posti di lavoro, questa partnership è importante per i cittadini e le imprese su entrambe le sponde dell’Atlantico. Ora non vediamo l’ora di finalizzarlo e di farlo funzionare a vantaggio di tutti. Basata sul rispetto reciproco, questa partnership ci rende tutti più forti. Perché un accordo è un accordo”. Lo ha scritto su X la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola

Ue: “Possibile stop a intesa su acciaio se Usa non rispettano tariffe al 15%”

Nel nuovo accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento Ue sull’intesa commerciale con gli Stati Uniti, è prevista una clausola riguardante l’acciaio. Nella nota dove si annuncia intesa viene infatti specificato che “la Commissione è autorizzata a sospendere le concessioni relative ai prodotti in acciaio e alluminio verso gli Stati Uniti se, entro il 31 dicembre 2026, gli Usa continueranno ad applicare un dazio superiore al 15% sui prodotti derivati da acciaio e alluminio importati dall’UE”.