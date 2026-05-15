Trump in Cina, Xi: "Una visita storica che segna una svolta"

“Questa visita è un evento storico e di grande rilevanza”. Lo ha detto Xi Jinping parlando del viaggio di Donald Trump in Cina che è volto al termine. “Finora abbiamo instaurato un nuovo rapporto bilaterale, o meglio un rapporto costruttivo di stabilità strategica. Si potrebbe definire una visita che segna una svolta”, ha aggiunto il presidente cinese. Sono state rese note poche informazioni su eventuali accordi mentre Donald Trump e Xi pranzavano a porte chiuse a Zhongnanhai a Pechino.