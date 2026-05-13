Trump in Cina: tappeto rosso per il presidente Usa all’arrivo a Pechino

Al via la missione di Trump in Cina. C’è una cerimonia sfarzosa ad accogliere Trump a Pechino, dove si trova per incontrare il presidente cinese Xi Jinping. Le autorità cinesi hanno riservato al presidente Usa Donald Trump un’accoglienza in grande stile, con un tappeto rosso steso in suo onore all’atterraggio dell’Air Force One. Prima di partire Trump aveva dichiarato: “Questo sarà un viaggio emozionante. Accadranno molte cose positive”, aggiungendo che Xi Jinping “è un mio amico. È una persona con cui vado d’accordo”. Da Pechino, stamattina il portavoce del ministro degli Esteri, Guo Jiakun, ha affermato che “la Cina è pronta a collaborare per ampliare la cooperazione e gestire le differenze”. È la prima volta in nove anni che un presidente Usa va in visita di Stato in Cina. L’ultimo era stato proprio Trump, durante il suo primo mandato nel 2017. Tra gli obiettivi principali dell’incontro, stabilizzare i rapporti tra i due Paesi, soprattutto dal punto di vista commerciale. È probabile che i due leader discutano anche della guerra in Iran, nonostante Trump, prima di partire, abbia negato questa eventualità.

L’accoglienza a Pechino: cori di benvenuto e tappeti rossi per Trump

A Pechino Trump ha trovato una cerimonia di benvenuto in grande stile: tappeti rossi e cori di centinaia di giovani che intonano un “benvenuto”. All’atterraggio dell’Air Force One, intorno all 19,50 ora locale, è stato steso un tappeto rosso in suo onore e il presidente è stato accolto dal vicepresidente cinese Han Zheng, dall’ambasciatore cinese a Washington Xie Feng, dal viceministro degli Affari esteri Ma Zhaoxu e dall’inviato statunitense a Pechino David Perdue. Alla cerimonia di benvenuto hanno partecipato circa 300 giovani cinesi, una guardia d’onore militare e una banda militare. I giovani hanno sventolato all’unisono bandierine americane e cinesi. “Benvenuto, benvenuto! Un caloroso benvenuto!”, hanno scandito in cinese. Trump ha salutato le autorità dopo essere sceso dall’aereo, poi si è fermato e ha sorriso, osservando la scena. Non ha risposto alle domande, ma è salito su una limousine diretta al suo hotel. Il presidente non ha altri impegni pubblici in programma fino a domani. A seguirlo fuori dall’aereo c’erano il figlio, Eric, e Lara Trump, sua nuora, oltre a imprenditori tra cui Elon Musk.

TL’arrivo del presidente Usa Donald Trump all’aeroporto internazionale di Pechino. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Trump prima di partire: “Io e Xi non vediamo l’ora di incontrarci”

In partenza per Pechino, Trump si è mostrato addirittura entusiasta della visita: “Non vediamo l’ora, entrambi non vediamo l’ora di incontrarci. Sarà fantastico”, ha dichiarato riferendosi al presidente cinese Xi Jinping. “Onestamente – ha aggiunto – credo che si sia comportato piuttosto bene. Se si guarda al blocco, non ci sono problemi. Loro importano gran parte del loro petrolio da quella zona. Non abbiamo avuto alcun problema, ed è un mio amico. È una persona con cui vado d’accordo. E penso che vedrete che accadranno cose positive. Questo sarà un viaggio molto emozionante. Accadranno molte cose positive”, ha ribadito. Anche da Pechino, gli umori sono buoni. Durante un briefing con la stampa, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun ha dichiarato: “La Cina dà il benvenuto al presidente Trump in occasione della sua visita di Stato nel Paese. La Cina è pronta a collaborare per ampliare la cooperazione e gestire le differenze”.

Ai cronisti che gli hanno chiesto se la guerra in Iran sarà tra gli argomenti di discussione, Trump ha risposto: “Non direi che l’Iran sia una di questi, ad essere onesto con voi, perché abbiamo l’Iran ben sotto controllo. O raggiungeremo un accordo o saranno decimati. Quindi, in un modo o nell’altro, vinceremo noi. Ma parleremo, discuteremo con il presidente Xi di molte cose diverse. Direi che, più di ogni altra cosa, si tratterà di commercio.”