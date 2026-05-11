Iran, Teheran respinge il piano Usa. Trump: “Non mi piace la loro risposta, è inappropriata” – La diretta

Niente accordo tra Iran e Stati Uniti. La Repubblica Islamica ha respinto il piano Usa inviando la risposta al Pakistan, Paese mediatore nelle trattative e che il mese scorso ha ospitato i colloqui Washington-Teheran. Secondo Isna, agenzia di stampa iraniana, “il fulcro della risposta al quadro americano è incentrato sulla cessazione immediata della guerra e sul ripristino della sicurezza marittima nel Golfo Persico e nello strategico Stretto di Hormuz“.
L’ultima proposta di Donald Trump – che ha definito “inaccettabile” e “inappropriata” la replica di Teheran – riguardava un’intesa per porre fine alla guerra, riaprire Hormuz e ridimensionare il programma nucleare iraniano, ma di quest’ultima questione l’Iran preferirebbe discutere in un secondo momento. Uno dei principali punti di stallo nei negoziati, infatti, è il destino delle scorte di uranio altamente arricchito della Repubblica Islamica.
“Sosteniamo la soluzione diplomatica e siamo in contatto anche con i Paesi che mediano tra le due parti. Siamo inoltre in contatto con i Paesi del Golfo perché condividiamo le stesse preoccupazioni. Anche in caso di cessate il fuoco, sono in corso colloqui a lungo termine sulle minacce che l’Iran rappresenta per la regione. Non si tratta solo del nucleare, ambito in cui abbiamo offerto la nostra esperienza, dato che disponiamo di esperti che hanno già negoziato accordi sul nucleare. Ma riguarda anche altre minacce che l’Iran pone al suo vicinato, come le milizie filo-iraniane, il programma missilistico e le attività ibride e informatiche in Europa”. Lo dice l’Alta Rappresentante per la Politica estera Kaja Kallas arrivando al Consiglio Affari esteri.
“Pertanto, stiamo discutendo anche di come, quando arriverà il momento, faremo parte dell’architettura di sicurezza del Golfo, perché la vediamo allo stesso modo. È il nostro vicinato immediato e ha un impatto significativo su di noi. Ma, naturalmente, al momento l’obiettivo è la prima fase, ovvero porre fine alla guerra e riaprire lo Stretto di Hormuz. Americani e Iran stanno negoziando” e “possiamo solo sostenerli, ma non possiamo fare accordi a nome loro”, aggiunge.
Secondo quanto riportato dal Financial Times, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe incalzare il leader cinese Xi Jinping in merito ai rapporti con l’Iran durante i colloqui di questa settimana a Pechino. Trump intende sollevare preoccupazioni in merito al sostegno della Cina a Teheran, comprese le presunte esportazioni di tecnologia a duplice uso e la possibile assistenza in materia di armamenti. Il vertice dovrebbe trattare anche temi come Taiwan, l’intelligenza artificiale, le controversie commerciali e la questione degli armamenti nucleari.
L’Iran ha eseguito la condanna a morte oggi di Erfan Shakourzadeh con l’accusa di collaborazione con la Cia e il Mossad. Lo riporta l’agenzia di stampa Mizan. Shakourzadeh è stato condannato per aver condiviso informazioni scientifiche segrete con servizi segreti stranieri mentre lavorava per un’organizzazione scientifica iraniana. Avrebbe contattato servizi segreti stranieri in tre fasi, due delle quali collegate al Mossad e una alla Cia. Shakourzadeh era stato arrestato dalle Guardie Rivoluzionarie Islamiche nel 2025 con l’accusa di “spionaggio e cooperazione con paesi ostili” e condannato a morte.
Netanyahu ha aggiunto che la guerra non è finita perché l’uranio arricchito deve essere portato fuori dall’Iran. “Trump mi ha detto: ‘Voglio entrare lì dentro’, e penso che sia fisicamente fattibile”, ha detto. Nell’intervista , il primo ministro israeliano ha anche smentito quanto riportato dal New York Times secondo cui avrebbe esercitato forti pressioni su Trump affinché iniziasse la guerra contro l’Iran, sostenendo che ciò avrebbe portato a un cambio di regime.
“Eravamo entrambi d’accordo, sapete, sul fatto che ci fossero sia incertezza che rischio”, ha adssicurato Netanyahu, “e ricordo che noi – io e lui – abbiamo detto che il pericolo, c’è pericolo nell’agire, nel prendere provvedimenti, ma c’è un pericolo maggiore nel non agire”. Alla domanda se in quell’incontro di febbraio avesse detto che l’Iran sarebbe stato così indebolito da non poter bloccare lo Stretto di Hormuz, ha risposto che “il problema” del corridoio vitale per il trasporto del petrolio “è stato compreso man mano che i combattimenti andavano avanti”. “Non pretendo di avere una perfetta lungimiranza”, ha concluso.
“Abbiamo ottenuto molto” ma la guerra con l’Iran “non è finita”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una intervista rilasciata a ’60 Minutes’ sulla Cbs. “C’è ancora materiale nucleare che deve essere portato fuori dall’Iran, ci sono ancora siti di arricchimento che devono essere smantellati, ci sono ancora gruppi armati che l’Iran sostiene e missili balistici che vogliono ancora produrre – ha proseguito – Tutto ciò è ancora lì, c’è del lavoro da fare”.
Schizza il prezzo del petrolio dopo il mancato accordo tra Usa ed Iran per porre fine alla guerra e il rifiuto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla risposta arrivata da Teheran in seguito alla proposta inviata da Washington. Il Brent è salito del 4,53% superando il prezzo di 105 dollari al barile.
L’Iran ha respinto il piano statunitense, una proposta che “avrebbe significato la sottomissione di Teheran alle eccessive richieste di Donald Trump”, riferisce la televisione di stato iraniana ‘Press Tv’. “Il piano iraniano sottolinea la necessità che gli Stati Uniti paghino riparazioni di guerra e riafferma la sovranità dell’Iran sullo stretto di Hormuz – riportano i media iraniani – L’Iran inoltre ha ribadito la necessità della fine della sanzioni e del rilascio dei beni e delle proprietà sequestrate”.
“Non mi piace la loro lettera. E’ inappropriata. Non mi piace la loro risposta”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una breve telefonata ad Axios in cui ha annunciato che avrebbe respinto la risposta dell’Iran all’ultima bozza di accordo per porre fine alla guerra. “Hanno fatto pressioni su molte nazioni per 47 anni”, ha aggiunto.