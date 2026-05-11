Iran, Teheran respinge il piano Usa. Trump: “Non mi piace la loro risposta, è inappropriata” – La diretta

Niente accordo tra Iran e Stati Uniti. La Repubblica Islamica ha respinto il piano Usa inviando la risposta al Pakistan, Paese mediatore nelle trattative e che il mese scorso ha ospitato i colloqui Washington-Teheran. Secondo Isna, agenzia di stampa iraniana, “il fulcro della risposta al quadro americano è incentrato sulla cessazione immediata della guerra e sul ripristino della sicurezza marittima nel Golfo Persico e nello strategico Stretto di Hormuz“.

L’ultima proposta di Donald Trump – che ha definito “inaccettabile” e “inappropriata” la replica di Teheran – riguardava un’intesa per porre fine alla guerra, riaprire Hormuz e ridimensionare il programma nucleare iraniano, ma di quest’ultima questione l’Iran preferirebbe discutere in un secondo momento. Uno dei principali punti di stallo nei negoziati, infatti, è il destino delle scorte di uranio altamente arricchito della Repubblica Islamica.