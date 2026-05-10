Narges Mohammadi, la premio Nobel trasferita in ospedale a Teheran

L’avvocata iraniana Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace, è stata trasferita in un ospedale a Teheran. Lo ha reso noto la sua fondazione. Il trasferimento è giunto diversi giorni dopo il suo svenimento in carcere e dopo giorni di appelli da parte della famiglia.

Mohammadi era detenuta dal mese di dicembre nel carcere di Zanjan; ha perso conoscenza due volte ed è stata trasferita in un ospedale locale il 1° maggio. La fondazione spiega che le è stata concessa la sospensione della pena detentiva su cauzione, ma in una dichiarazione condivisa con Associated Press si sottolinea che questo non è sufficiente e che Mohammadi necessita di “cure specialistiche permanenti“. “Dobbiamo garantire che non torni mai più in carcere per scontare i 18 anni rimanenti della sua pena. È giunto il momento di chiedere la sua libertà incondizionata e l’archiviazione di tutte le accuse”, afferma la fondazione.

Il fratello Hamidreza: “Posso respirare di nuovo”

L’avvocato di Mohammadi con sede in Iran, Mostafa Nili, ha dichiarato sui social network che l’ordine di trasferimento è stato emesso a seguito della decisione dell’Organizzazione di Medicina Legale, composta da medici legali nominati dal governo, “la quale ha affermato che, a causa delle sue numerose patologie, la donna ha bisogno di continuare le cure fuori dal carcere e sotto la supervisione della propria équipe medica”. Il fratello di Mohammadi, Hamidreza Mohammadi, che vive a Oslo, in Norvegia, aveva affermato che i medici legali avevano già raccomandato in precedenza il suo trasferimento a Teheran, ma la decisione era stata bloccata. Hamidreza ha accusato l’agenzia di intelligence iraniana. “Ora sono sollevato. Posso respirare di nuovo“, ha detto suo fratello ad AP in un messaggio.

Le condizioni restano critiche

L’attivista per i diritti umani e paladina dei diritti delle donne, 53 anni, ha ricevuto il Premio Nobel nel 2023 mentre era in carcere ed è stata incarcerata più volte nel corso della sua carriera. La sua attuale detenzione è iniziata quando è stata arrestata nella città di Mashhad, nel nord-est dell’Iran. La famiglia di Mohammadi ha dichiarato che la sua salute si è deteriorata in carcere, in parte perché è stata pesantemente picchiata durante l’arresto. A marzo ha avuto un infarto e presenta un coagulo di sangue nei polmoni, risalente a prima della sua incarcerazione, che richiede anticoagulanti e monitoraggio per essere gestito. Da quando è stata portata nell’unità di terapia intensiva cardiaca dell’ospedale di Zanjan, la pressione sanguigna di Mohammadi ha oscillato tra valori estremamente bassi ed estremamente alti; secondo il fratello, riceveva ossigeno per respirare e non era in grado di parlare. Il comitato del Nobel aveva invitato le autorità iraniane a trasferire immediatamente Mohammadi presso il suo team medico di fiducia a Teheran. “Senza tale trattamento, la sua vita rimane a rischio“, aveva affermato.