Perù, l'ultraconservatore Aliaga non riconoscerà i risultati del voto: "Non la passeranno liscia così facilmente"

Tensione politica in Perù dopo il primo turno delle elezioni presidenziali. Il candidato del Partito del Rinnovamento Popolare Rafael López Aliaga ha annunciato che non riconoscerà i risultati del voto e ha guidato una marcia di sostenitori verso la sede dell’autorità elettorale a Lima: “Non la passeranno liscia così facilmente“. “Abbiamo già sopportato cinque anni di sventure. Altri cinque anni? Mai”, ha dichiarato López Aliaga davanti alla folla, accusando implicitamente il sistema elettorale. Secondo i dati ufficiali, con oltre il 98% delle schede scrutinate, in testa c’è Keiko Fujimori con il 17,14% dei voti, seguita da Roberto Sánchez. López Aliaga è terzo con poco meno del 12%.