Italia-Usa, l'arrivo di Rubio a Roma

Marco Rubio è atterrato a Roma. Il segretario di Stato Usa si recherà in Vaticano nel tentativo di allentare le tensioni nate tra Donald Trump e Papa Leone XIV. Rubio, cattolico praticante, avrà un’udienza con il Pontefice dopo le recenti polemiche innescate dagli attacchi di Trump al Papa sulle posizioni relative all’Iran, alla guerra e all’immigrazione. Leone XIV aveva replicato accusando il presidente americano di travisare le sue parole, ribadendo di voler soltanto “predicare il messaggio biblico della pace“. Il capo della diplomazia Usa incontrerà anche la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, entrambi intervenuti nei giorni scorsi a difesa del Pontefice.