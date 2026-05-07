Hantavirus, Ue: “Monitoriamo la situazione, oggi riunione per la sicurezza sanitaria”

“La situazione è attentamente monitorata e l’attuale valutazione preliminare indica un basso rischio per la popolazione generale. La tutela della salute pubblica rimane la priorità assoluta. Rimaniamo vigili, monitoriamo attentamente la situazione e lavoriamo in stretto coordinamento con tutte le autorità degli Stati membri interessati, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), per garantire una risposta rapida ed efficace in ogni fase”. Lo riferisce la portavoce della Commissione europea per la Salute, Eva Hrncirova, interpellata in merito alla situazione della nave da crociera MV Hondius, a bordo della quale si è diffuso un focolaio di Hantavirus. La Commissione europea sta organizzando per oggi una riunione di follow up del Comitato per la sicurezza sanitaria, il principale forum per il coordinamento con gli Stati membri in materia di preparazione e risposta sanitaria, con la partecipazione dell’Oms e dell’Ecdc, con i Paesi dell’Ue e dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) i cui cittadini si trovano a bordo della nave e dovrebbero essere rimpatriati. Intanto l’Esecutivo europeo è stato “in stretto contatto” con le autorità spagnole, che hanno attivato il meccanismo di protezione civile dell’Ue. “Rimaniamo in contatto per valutare le esigenze e il possibile supporto”, aggiunge la portavoce. L’Ecdc ha inviato un esperto della task force sanitaria dell’Ue a imbarcarsi sulla nave ieri 6 maggio. L’Ecdc valuta attualmente il rischio come molto basso per l’Ue/See. Mercoledì il governo spagnolo ha confermato che la nave attraccherà sabato al porto di Granadilla de Abona, a Tenerife, nelle Canarie, nonostante la contrarietà espressa dalle autorità locali. “Non vi sono informazioni sufficienti per mantenere un messaggio di calma e garantire la sicurezza della popolazione delle Canarie”, aveva detto il presidente delle Isole Canarie, Fernando Clavijo.

Coppia di olandesi morti aveva viaggiato tra Cile, Argentina e Uruguay

La coppia olandese che è deceduta per aver contratto l’Hantavirus aveva viaggiato tra Cile, Uruguay e Argentina. Le autorità hanno reso noto che la coppia è arrivata in Argentina il 27 novembre dello scorso anno e ha viaggiato in auto per 40 giorni prima di entrare in Cile il 7 gennaio. Sono tornati in Argentina il 31 gennaio per un viaggio in auto attraverso diverse province, tra cui Neuquén, nella Patagonia centro-settentrionale, e Misiones, nell’estremo nord-est. Il 13 marzo hanno visitato l’Uruguay e una settimana dopo sono tornati a Ushuaia, la città più meridionale dell’Argentina.

Circa 40 passeggeri erano sbarcati su isola Sant’Elena dopo prima vittima

Circa 40 passeggeri della nave da crociera MV Hondius colpita da un’epidemia di Hantavirus erano sbarcati in precedenza sull’isola di Sant’Elena, nell’Atlantico meridionale, dopo la morte del primo passeggero. È quanto fa sapere il ministero degli Esteri olandese, secondo cui questi passeggeri hanno lasciato l’imbarcazione durante una sosta nel territorio britannico. Le autorità olandesi non hanno confermato dove si trovino ora i passeggeri che sono sbarcati e le autorità in Sudafrica e in Europa stanno cercando di rintracciare i contatti di tutti i passeggeri che sono scesi dalla nave. Fra i circa 40 sbarcati, secondo quanto riferito dai funzionari olandesi, c’è la moglie di un uomo olandese deceduto; la compagnia di crociera che gestisce la nave aveva precedentemente dichiarato che la donna olandese era sbarcata a Sant’Elena con la salma del marito e da lì si era poi recata in Sudafrica con un volo di linea, tuttavia la compagnia non aveva riconosciuto che altre persone fossero sbarcate dalla nave. La donna ha preso un volo di linea per il Sudafrica ed è morta dopo essere svenuta in aeroporto a Johannesburg. Mercoledì è emerso che un uomo è risultato positivo all’hantavirus in Svizzera dopo che era sbarcato anche lui a Sant’Elena e aveva preso un volo per tornare a casa, ma i suoi spostamenti precisi non sono chiari. Sono 3 i passeggeri morti a causa dell’epidemia a bordo e ci sono diversi altri casi sospetti. Secondo la compagnia, un uomo britannico è stato evacuato dalla nave verso il Sudafrica dall’Isola di Ascensione alcuni giorni dopo, mentre 3 persone, fra cui il medico di bordo, sono state evacuate mercoledì dalla nave mentre si trovava nei pressi di Capo Verde e trasportate in Europa per ricevere cure mediche.

Assistente di volo ricoverata in Olanda con sintomi lievi

Un’assistente di volo olandese di KLM è ricoverata in ospedale ad Amsterdam con sintomi da hantavirus e si sta sottoponendo a test. Lo riferisce il ministero della Sanità olandese, citato dai media locali. L’emittente Nos spiega che la donna era entrata in contatto a Johannesburg, in Sudafrica, con la 69enne olandese che è poi deceduta a causa del virus il giorno successivo. L’assistente di volo presenta sintomi lievi ed è in isolamento. La stampa olandese riporta che la donna infetta è stata a bordo dell’aereo della KLM per un breve lasso di tempo il 25 aprile, ma si è presto deciso che stesse troppo male per volare. Voleva tornare a casa dal Sudafrica, dopo che suo marito era deceduto in precedenza durante una crociera sull’Atlantico sulla nave olandese Hondius. L’imbarcazione è partita dalla costa di Capo Verde ieri sera ed è in viaggio verso le Canarie, dove dovrebbe attraccare sabato.