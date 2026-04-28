Atene, 89enne apre il fuoco in centro e fugge: 5 feriti

Almeno cinque persone sono rimaste ferite ad Atene, in Grecia, dopo che un uomo ha aperto il fuoco in un ufficio della previdenza sociale e successivamente in un tribunale nel centro della capitale. Lo riferiscono le autorità greche citate dai media locali. L’assalitore inizialmente avrebbe sparato in un ufficio pubblico nel centro città, ferendo un dipendente. Successivamente l’uomo – che avrebbe 89 anni e sarebbe in fuga – si è recato al piano terra di un tribunale e avrebbe nuovamente aperto il fuoco ferendo altre quattro persone. Le autorità hanno successivamente rinvenuto l’arma.

La testimonianza

“È entrato, è salito al quarto piano, ha alzato il fucile, ha detto a un dipendente di abbassarsi e ha colpito un altro”, ha dichiarato Alexandros Varveris, capo del Fondo nazionale di previdenza sociale (Efka), alla radio Ert. Secondo quanto riferito, l’89enne indossava un impermeabile sotto il quale nascondeva il fucile. Varveris ha aggiunto che non sembra che l’aggressore avesse preso di mira specificamente il dipendente ferito.

Chi è l’aggressore di Atene

Il presunto responsabile sarebbe un 89enne affetto da disturbi psichici e che in passato sarebbe stato ricoverato presso una clinica psichiatrica. Lo riportano i media greci. Al momento è in corso una vasta operazione di polizia per rintracciarlo. Il movente dell’attacco non è al momento chiaro.