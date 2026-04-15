Zelensky in Italia, Meloni: “L’Occidente diviso sarebbe un regalo a Mosca”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. “Crediamo che sostenere l’Ucraina non sia solamente un dovere morale, ma anche una necessità strategica, perché in gioco non sono solamente la dignità, la libertà e l’indipendenza di Kiev, ma anche la sicurezza dell’Europa, nel senso chiaramente più ampio del termine”, ha detto la premier. “Significa anche che gli sforzi diplomatici per arrivare a una pace giusta e duratura chiamano direttamente in causa l’Europa e l’Italia intende continuare, ovviamente, a fare la sua parte per arrivare a soluzioni condivise che tutelino la sovranità di Kiev, che assicurino la solidità dell’alleanza euro-atlantica, perché un Occidente diviso, un’Europa spaccata sarebbero l’unico vero regalo che potremmo fare a Mosca”, prosegue Meloni.

“Italia continuerà a promuovere pressione economica su Russia”

“L’Italia continuerà a promuovere in sede G7 e in sede di Unione Europea la pressione economica sulla Federazione russa che continua a non mostrare segnali concreti nel percorso negoziale, insiste negli attacchi contro i civili, persevera nel colpire le infrastrutture indispensabili per la popolazione”, ha dichiarato ancora Meloni. “Il 20esimo pacchetto di di sanzioni che l’Europa si appresta ad adottare rappresenta da questo punto di vista un passaggio importante per ridurre ancora le entrate che alimentano la macchina bellica russa – ha aggiunto la premier – Allo stesso modo continueremo a lavorare anche per garantire l’erogazione del sostegno finanziario che è stato deciso dal Consiglio europeo, che è uno strumento ovviamente fondamentale per garantire la sopravvivenza dell’Ucraina, perché chiaramente un’eventuale crisi finanziaria di Kiev produrrebbe danni incalcolabili anche per l’intera stabilità europea”.

Zelensky: “Possiamo lavorare con Italia per produzione contraerea”

“Possiamo lavorare insieme per la produzione di sistemi di contraerea e dobbiamo assolutamente evitare la normalizzazione delle azioni della Russia“, ha detto Zelensky, parlando nel corso della conferenza stampa congiunta. “La Russia anche a Pasqua ha continuato gli attacchi al fronte e proseguono gli attacchi russi con centinaia di droni Shahed ogni giorno. Anche ora nei cieli dell’Ucraina ci sono di nuovo Shahed, attacchi massicci e abbiamo bisogno assolutamente di sistemi aggiuntivi, di contraerea, per noi sono vitali”, ha aggiunto il presidente ucraino.

(Foto Roberto Monaldo / LaPresse)





Zelensky: “Grazie Giorgia e Italia per rispetto, importante quanto sicurezza”

“Cara Giorgia, cari presenti, cara Italia, grazie per questa visita, per il sostegno costante all’Ucraina e in particolare per il vostro rispetto verso il nostro Paese, per la nostra indipendenza, per l’integrità territoriale e per il nostro popolo. Il rispetto è molto importante, quanto la sicurezza. Quando persone e Stati sono rispettati e quando la sicurezza è garantita possono esistere relazioni dignitose e può essere garantita ua vita normale”, ha detto Zelensky. “Lavoriamo insieme all’Italia, ti ringrazio Giorgia per le nostre relazioni, abbiamo costruito insieme queste relazioni fra noi e i nostri popoli”, ha proseguito Zelensky. “Insieme all’Italia e ai nostri Paesi lavoriamo per garantire la sicurezza in tutti i sensi e affinché le relazioni siano sempre amichevoli e ricche di contenuto”, ha detto ancora.

Zelensky: “Proponiamo ‘drone deal’, c’è interesse Italia“

“Tutti noi abbiamo bisogno di un sistema di difesa moderno ed efficace e di proteggerci da qualsiasi minaccia. La guerra è cambiata, ora senza una difesa veramente solida e sicura da tutti i tipi droni nessuno può sentirsi al sicuro. L’Ucraina ha sviluppato un formato speciale di accordo sulla sicurezza, questo lo chiamiamo formato ‘drone deal‘”, ha dichiarato Zelensky. “La nostra expertise, la nostra esperienza militare, le capacità difensive in materia di droni e missili, la guerra elettronica, lo scambio di dati: noi proponiamo di unire tutto questo alle capacità dei nostri partner, così ci sosteniamo l’uno l’altro. È importante che ci sia l’interesse dell’Italia per questo formato di cooperazione”, ha aggiunto il leader di Kiev.

Mattarella a Zelensky: “Sostegno Italia a resistenza ed eroismo Kiev”

“E’ un vero piacere accoglierla al Quirinale insieme alla delegazione che l’accompagna e rinnovare non soltanto il sentimento di amicizia profonda che lega Ucraina a Italia ma anche il grande sostegno e la vicinanza piena dell’Italia al suo Paese e a quanto sta facendo con grande resistenza e con grande eroismo”, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Quirinale.

Mattarella a Zelensky: “Condivido fermezza Meloni, Italia a vostro fianco”

“So che ha visto la presidente del Consiglio che le ha certamente confermato il sostegno pieno dell’Italia, la fermezza di questa posizione che io condivido pienamente e le ribadisco che l’Italia sarà sempre a fianco dell’Ucraina”, ha detto ancora Mattarella a Zelensky.

Zelensky ringrazia Mattarella per ‘integrità nel condannare aggressione russa’

“Siamo davvero grati all’Italia per il suo sostegno di principio. E per la sua personale, signor presidente, integrità nel condannare l’aggressione russa e nel sostenere la nostra sovranità. Naturalmente, nel sostenere il nostro popolo e il fatto che la guerra debba finire con una pace giusta”, ha detto il presidente ucraino a Mattarella.