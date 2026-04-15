Corea del Nord, il Paese celebra l'anniversario della nascita del leader fondatore Kim Il Sung

Giorno di festa in Corea del Nord, dove si celebra l’anniversario della nascita del leader fondatore Kim Il Sung. La sua statua gigante e quella del figlio Kim Jong Il continuano a dominare il centro della capitale Pyongyang, con i cittadini che vi si recano per rendere omaggio, deponendo fiori ai loro piedi e inchinandosi.



Tuttavia, alcune delle cerimonie che ruotano attorno al 15 aprile sono leggermente cambiate. L’anniversario era comunemente chiamato “Giorno del Sole”, ma questa espressione non viene quasi più utilizzata. Inoltre, un tempo si teneva una gigantesca mostra floreale con migliaia di fiori chiamati Kimilsungia e Kimjongilia, un’orchidea viola che prende il nome dal fondatore e una begonia rossa rinominata così in onore del secondo leader nordcoreano Kim Jong Il. A causa della pandemia di COVID-19, la mostra non si è tenuta per anni e ora è tornata in una versione molto diversa. Ci sono fiori di ogni tipo e il tradizionale grande ritratto di Kim Il Sung, appeso sopra la mostra floreale, non c’è più.