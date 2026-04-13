Papa Leone XIV risponde a Trump: “Continuerò a parlare contro la guerra”

“Io non guardo al mio ruolo come a un politico, non sono un politico, io non voglio entrare in una discussione con lui“. Così, Papa Leone XIV risponde al presidente Usa Donald Trump, parlando con i giornalisti sul volo verso Algeri. “Non penso che il messaggio del Vangelo debba essere abusato come alcuni stanno facendo. Io continuerò a parlare forte contro la guerra, cercando di promuovere la pace, promuovendo il dialogo e il multilateralismo con gli Stati per cercare soluzioni ai problemi. Troppa gente sta soffrendo oggi, troppi innocenti sono stati uccisi e credo che qualcuno debba alzarsi e dire che c’è una via migliore”.