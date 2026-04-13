Iran, Papa Leone XIV risponde a Trump: "Non mi tiro indietro sulla pace"

Papa Leone XIV risponde alle critiche di Donald Trump sulla guerra in Iran e ribadisce la linea del Vaticano: nessun passo indietro sugli appelli alla pace. Durante un volo verso l’Algeria, il pontefice ha difeso la posizione della Chiesa, sottolineando che il suo messaggio affonda le radici nel Vangelo e non può essere equiparato a scelte politiche o militari. Leone XIV ha chiarito di non voler attaccare direttamente leader o governi, ma di denunciare una visione del mondo segnata da quella che ha definito una “illusione di onnipotenza“, alla base dei conflitti attuali. Il Papa ha quindi ribadito l’impegno della Chiesa per la riconciliazione e la pace, confermando che continuerà su questa linea anche di fronte alle critiche internazionali.