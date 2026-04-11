Ucraina: iniziata la tregua per la Pasqua ortodossa

La Russia ha annunciato la sospensione di tutte le operazioni militari in Ucraina in occasione della tregua pasquale proclamata dal presidente Vladimir Putin. Il cessate il fuoco, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa russa Tass, entrerà in vigore a partire dalle 16 di oggi ora di Mosca (le 15 in Italia) e resterà valido fino al tardo pomeriggio del 12 aprile.

La decisione si inserisce nel contesto del conflitto in corso e rappresenta una pausa temporanea delle ostilità legata alla ricorrenza religiosa della Pasqua. Non sono al momento chiari i dettagli sulle modalità di attuazione della tregua né sulle eventuali garanzie di rispetto reciproco tra le parti coinvolte. Resta inoltre da verificare l’adesione da parte dell’Ucraina e se il cessate il fuoco potrà tradursi in un concreto alleggerimento delle tensioni sul terreno, anche solo per la durata limitata prevista dall’annuncio.