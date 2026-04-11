Stati Uniti, Barron Trump lancia il suo drink: a maggio il primo prodotto

Barron Trump lancia il suo drink. Il più giovane dei figli di Donald Trump è infatti uno dei cinque soci dell’azienda di bevande Sollos Yerba Mate Inc, che lancerà il suo primo prodotto nel mese di maggio. I documenti necessari per la creazione dell’azienda sarebbero stati depositati in Florida e nel Delaware lo scorso gennaio.

Il prodotto in questione sarebbe la ‘Yerba Mate‘, una bevanda a base di erbe contenente caffeina molto popolare negli Stati Uniti che spesso viene utilizzata come alternativa al caffè. I primi gusti disponibili saranno ananas e cocco.