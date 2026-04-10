Giappone, premier Takaichi ai Deep Purple: "Da giovane suonavo in una vostra cover band"

(LaPresse) – La premier giapponese Sanae Takaichi ha accolto a Tokyo i membri della storica band rock britannica Deep Purple. Takaichi, grande appassionata di rock e nota per il suo amore per la batteria, ha ricevuto i membri della band con grande gioia, essendo una loro grande fan, regalando a Ian Paice un paio di bacchette per batteria prodotte in Giappone. Il ministro ha raccontato di aver suonato come tastierista in una band cover dei Deep Purple durante gli anni delle scuole superiori, prima di passare alla batteria all’università. Scherzando con i membri della band, ha aggiunto: “Oggi, quando litigo con mio marito, suono Burn per ‘lanciargli una maledizione’ “. I Deep Purple inizieranno il loro tour giapponese questo fine settimana.

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