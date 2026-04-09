Ucraina, Putin dichiara la tregua per la Pasqua ortodossa

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua nei combattimenti in Ucraina per la Pasqua ortodossa. Lo riporta la Tass citando un comunicato stampa del Cremlino. “Per decisione del Comandante in capo supremo delle Forze armate della Federazione Russa, in vista dell’imminente festività ortodossa della Pasqua, viene dichiarato un cessate il fuoco dalle ore 16 dell’11 aprile fino alla fine della giornata del 12 aprile 2026”, si legge nel comunicato. “Diamo per scontato che la parte ucraina seguirà l’esempio della Federazione Russa”, aggiunge ancora la nota.

Scambio di salme tra Mosca e Kiev

Gli eserciti di Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di salme di soldati morti durante la guerra. Lo riporta la Tass. Secondo quanto riportato da una fonte all’agenzia la Russia ha consegnato all’Ucraina 1.000 corpi di militari ucraini caduti. In risposta Mosca ha ricevuto i corpi di 41 soldati russi.