Iran, Trump: “Forze Usa in zona fino al pieno rispetto dell’accordo”. Hezbollah lancia razzi su Israele – La diretta

A poco più di 24 ore dall’annuncio di una tregua di due settimane nel conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, Donald Trump alza di nuovo i toni e sul suo social, Truth, scrive che le forze americane resteranno nei pressi di Teheran e nelle aree circostanti ” fino a quando il vero accordo raggiunto non sarà pienamente rispettato”.

L’ultimo post del presidente Usa su Truth. (Fonte: Truth, Donald Trump)

Nel frattempo, nonostante gli appelli della comunità internazionale, prosegue lo scambio di missili tra Israele ed Hezbollah dopo che Benjamin Netanyahu ha negato l’estensione del cessate il fuoco momentaneo anche al Libano.