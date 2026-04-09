Iran, Trump: “Forze Usa in zona fino al pieno rispetto dell’accordo”. Hezbollah lancia razzi su Israele – La diretta

A poco più di 24 ore dall’annuncio di una tregua di due settimane nel conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, Donald Trump alza di nuovo i toni e sul suo social, Truth, scrive che le forze americane resteranno nei pressi di Teheran e nelle aree circostanti ” fino a quando il vero accordo raggiunto non sarà pienamente rispettato”.
Nel frattempo, nonostante gli appelli della comunità internazionale, prosegue lo scambio di missili tra Israele ed Hezbollah dopo che Benjamin Netanyahu ha negato l’estensione del cessate il fuoco momentaneo anche al Libano.
Gli Stati Uniti “devono scegliere” se vogliono la guerra o la pace. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, intervistato dalla Bbc. “Non possono avere entrambe le cose allo stesso tempo. Si escludono a vicenda, è abbastanza chiaro”, ha aggiunto. Khatibzadeh ha dichiarato che i continui attacchi di Israele in Libano costituiscono una “grave violazione” del cessate il fuoco fra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede “a tutti in Medioriente di rispettare questo accordo… e ci aspettiamo che gli americani facciano lo stesso con i propri alleati”, ha detto ancora
Gli attacchi israeliani contro il Libano di mercoledì hanno costituito una “grave violazione” dell’accordo cessate il fuoco fra Stati Uniti e Iran. Lo ha dichiarato alla Bbc il vice ministro degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, accusando Israele di un “massacro” in Libano. Khatibzadeh ha riferito che l’Iran ieri sera ha inviato un messaggio allo Studio Ovale dicendo che “non si può avere tutto”: “non si può chiedere un cessate il fuoco e poi accettare i termini e le condizioni, accettare tutte le aree in cui si applica il cessate il fuoco, e citare il Libano, proprio il Libano, e poi il proprio alleato si mette a compiere un massacro”. Khatibzadeh afferma che gli attacchi di Israele equivalgono a una “sorta di genocidio”.
L’ambasciatore dell’Iran in Pakistan, Reza Amiri Moghadam, ha annunciato che la delegazione iraniana arriverà a Islamabad stasera in vista dei colloqui con gli Stati Uniti. “Nonostante lo scetticismo dell’opinione pubblica iraniana, dovuto alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del regime israeliano volte a sabotare l’iniziativa diplomatica promossa dal primo ministro Shehbaz Sharif, la delegazione iraniana arriverà questa sera a Islamabad per avviare colloqui seri sulla base dei 10 punti proposti dall’Iran”, ha dichiarato il diplomatico.
In Pakistan sono stati dichiarati per oggi e domani due giorni festivi a Islamabad e Rawalpindi per garantire la sicurezza in vista dei colloqui di pace in programma fra Iran e Stati Uniti. Lo riporta la stampa locale. Un hotel situato all’interno della cosiddetta ‘zona rossa’ sarebbe stato riservato alle delegazioni e sgomberato su ordine del governo, con un rafforzamento delle misure di sicurezza all’interno e nei dintorni della struttura.
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha condannato gli attacchi israeliani di ieri in Libano, che hanno causato centinaia di morti e feriti. Lo ha reso noto il suo portavoce, Stéphane Dujarric. Guterres “condanna la perdita di vite civili ed è profondamente allarmato dal crescente numero di vittime tra i civili stessi”, ha spiegato Dujarric, aggiungendo che gli attacchi rappresentano “un grave rischio per il cessate il fuoco e per gli sforzi volti a una pace duratura e globale nella regione”. Guterres ha infine esortato tutte le parti a “cessare immediatamente le ostilità”.
Il ministero degli Esteri iraniano ha reso noto in un post sul suo account Telegram che Abbas Araghchi ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo saudita, il principe Faisal bin Farhan. I ministri avrebbero discusso “delle relazioni bilaterali e degli sviluppi regionali”, ha affermato Teheran, senza specificare quando sia avvenuta la telefonata, riporta al-Jazeera. I media statali sauditi hanno invece riferito, in un comunicato diffuso ieri sera, che bin Farhan ha ricevuto telefonate dai ministri degli Esteri di Qatar, Emirati Arabi Uniti, Giordania e Turchia, senza tuttavia menzionare l’Iran.
Il Primo Ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato che il cessate il fuoco di due settimane annunciato questa settimana tra Stati Uniti e Iran “rappresenta un importante passo avanti”. Per il politico australiano “si tratta di una pace fragile, ma vogliamo che porti a un accordo”. Secondo Albanese, inoltre, “il governo australiano è fermamente convinto che questo debba valere anche per il Libano”. “Vogliamo vedere la pace nella regione”, ha sottolineato Albanese.
“Tutte le navi, gli aerei e il personale militare statunitensi, con munizioni, armamenti e qualsiasi altra cosa appropriata e necessaria per la persecuzione e la distruzione letale di un nemico già sostanzialmente indebolito, rimarranno in Iran e nelle aree circostanti fino a quando il vero accordo raggiunto non sarà pienamente rispettato”. Lo scrive su ‘Truth’ il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Se per qualsiasi motivo ciò non dovesse accadere, il che è altamente improbabile, allora ‘inizieranno gli scontri a fuoco’, più grandi, migliori e più forti di quanto si sia mai visto prima. L’accordo è stato raggiunto molto tempo fa e, nonostante tutta la falsa retorica contraria, non ci sarà nessuna arma nucleare, e lo Stretto di Hormuz sarà aperto e sicuro. Nel frattempo, il nostro grande esercito si sta preparando e riposando, in attesa della sua prossima conquista.L’America è tornata!”, conclude Trump.
Hezbollah ha dichiarato di aver lanciato nelle prime ore di questa mattina diversi razzi contro l’insediamento di Manara, nel nord di Israele. Lo riferisce al-Jazeera. L’azione è stata rivendicata come risposta alle violazioni del cessate il fuoco nell’ambito della tregua tra Stati Uniti e Iran da parte di Israele.”Questa risposta continuerà finché non cesserà l’aggressione israelo-americana contro il nostro Paese e il nostro popolo”, si legge in una dichiarazione del gruppo libanese diffusa su Telegram.
Le forze israeliane avrebbero condotto un nuovo attacco contro la periferia sud di Beirut. Lo riferiscono i reporter di Al Jazeera Arabic. Il nuovo raid, se confermato, arriverebbe dopo i bombardamenti sulle città di Safad al-Battikh, Majdal Selem, Chaqra e Kherbet Selem, nel sud del Libano.
Un alto funzionario iraniano ha dichiarato ad Al Jazeera che Teheran “punirà Israele in risposta al crimine commesso in Libano e alla violazione dei termini del cessate il fuoco”. “Il cessate il fuoco include l’intera regione, e Israele è noto per non rispettare le promesse e si lascerà dissuadere solo dalle pallottole”, ha dichiarato il funzionario.
La marina delle Guardie Rivoluzionarie iraniane (Pasdaran) ha pubblicato una mappa che mostra rotte di navigazione alternative nello Stretto di Hormuz per aiutare le navi in transito a evitare le mine navali. Lo riportano i media iraniani, postando la mappa con la rotta alternativa. “Si avvisano tutte le navi che intendono attraversare lo Stretto di Hormuz che, al fine di rispettare i principi di sicurezza marittima ed evitare possibili collisioni con mine navali dovranno seguire rotte alternative per l’attraversamento dello Stretto di Hormuz fino a nuovo avviso”, afferma la marina dei Pasdaran.
Il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche dell’Iran (Irgc) ha affermato che il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz è diminuito drasticamente fino a fermarsi completamente, a seguito di quella che ha definito una violazione del cessate il fuoco israeliano in Libano. Lo riporta la Cnn. Secondo i dati di tracciamento navale di MarineTraffic, al momento non risultano navi in transito nello Stretto di Hormuz.
Secondo l’emittente iraniana PressTV lo Stretto è stato nuovamente chiuso e una petroliera è stata respinta.Secondo quanto riportato, la petroliera Auroura – battente bandiera panamense – ha effettuato un’improvvisa inversione di rotta di 180 gradi mentre si avvicinava all’uscita dello Stretto, tornando invece nel Golfo Persico