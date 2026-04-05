Germania, albero cade per il vento durante la caccia alle uova: morte 3 persone

In Germania tre persone, tra cui una bambina di 10 mesi, sono morte nel giorno di Pasqua a causa di un albero, abbattuto dal vento durante una caccia alle uova.

Circa 50 persone provenienti da una vicina struttura residenziale per neomamme, donne incinte e bambini stavano partecipando all’evento in un bosco vicino alla città di Satrupholm intorno alle 11 del mattino quando un albero di 30 metri è caduto sul gruppo. Quattro persone sono rimaste intrappolate sotto il tronco. Una donna di 21 anni e una ragazza di 16 anni sono state soccorse, ma sono decedute sul posto, mentre la figlia di 10 mesi della donna è morta in ospedale. Una 18enne ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata in ospedale in elicottero. L’area era stata oggetto di un’allerta per venti forti da parte del servizio meteorologico tedesco.

I soccorritori nella zona in cui è caduto l’albero durante la caccia alle uova di Pasqua. (Benjamin Nolte/dpa via AP)

La struttura fa parte del sistema di assistenza all’infanzia finanziato dallo Stato e sostiene le donne incinte e le neomamme che hanno bisogno di aiuto. Sul posto sono stati inviati degli psicologi specializzati nel lutto. Le immagini della scena pubblicate dal sito di notizie Bild mostrano diverse uova di Pasqua sparse per terra e due delle vittime coperte da lenzuola bianche. I funzionari governativi della regione dello Schleswig-Holstein, dove si trova la struttura, si sono detti “profondamente scossi” dall’incidente.

“I nostri pensieri vanno ai familiari delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che hanno dovuto vivere questo terribile evento”, hanno dichiarato in una nota congiunta diffusa dall’agenzia di stampa Dpa il governatore regionale Daniel Günther, la ministra dell’Interno Magdalena Finke e la ministra della Gioventù e delle Famiglie Aminata Touré.