Iran, raid su impianto nucleare di Bushehr. Trump: “48 ore per accordo e aprire Hormuz o scatenerò l’inferno”

Attacco contro l’impianto nucleare di Bushehr. A denunciarlo è il governo di Teheran, secondo cui nell’attacco sarebbe morta una guardia. L’Iran afferma inoltre di avere abbattuto il secondo jet Usa precipitato in Iran, caduto nei pressi dello Stretto di Hormuz. A diffondere la notizia è l’agenzia di stampa iraniana Tasnim, confermata nella notte anche dal Wall Street Journal: per la testata americana, che ha citato persone informate sulla vicenda, il pilota del velivolo sarebbe illeso. Sui fatti delle ultime ore è stato sollecitato Donald Trump, secondo cui l’abbattimento del caccia non influirà sui negoziati con l’Iran. Allo stesso tempo, però, il presidente americano ha ammesso di non essere ancora pronto a dire cosa farà Washington se le forze di Teheran dovessero catturare il pilota disperso. “Speriamo che ciò non accada”, si è limitato a dire il tycoon.

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, su X afferma che la posizione del suo Paese “viene travisata dai media statunitensi. Siamo grati al Pakistan per i suoi sforzi e non ci siamo mai rifiutati di andare a Islamabad. Ciò che ci interessa sono le condizioni per una fine definitiva e duratura alla guerra illegale che ci viene imposta”.

Iran's position is being misrepresented by U.S. media.



We are deeply grateful to Pakistan for its efforts and have never refused to go to Islamabad. What we care about are the terms of a conclusive and lasting END to the illegal war that is imposed on us.



پاکستان زنده باد pic.twitter.com/AUjBQxOFyA — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 4, 2026

Nel frattempo, il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha lanciato una velata minaccia contro un altro punto nevralgico per la navigazione in Medio Oriente, lo Stretto di Bab el-Mandeb, tra lo Yemen e il Corno d’Africa.

What share of global oil, LNG, wheat, rice, and fertilizer shipments transits the Bab-el-Mandeb Strait?



Which countries and companies account for the highest transit volumes through the strait? 🤔 — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 3, 2026

“Quale quota delle spedizioni globali di petrolio, GNL, grano, riso e fertilizzanti transita attraverso lo Stretto di Bab el-Mandeb? Quali paesi e aziende rappresentano i maggiori volumi di transito attraverso lo stretto?”, ha dichiarato in un post su X.