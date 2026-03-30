Argentina, 15enne entra in una scuola e spara ai compagni: ucciso un 13enne

Oggi in una scuola di San Cristóbal, in provincia di Santa Fe, in Argentina, uno studente di 15 anni ha sparato e ucciso un ragazzo di 13 anni. L’attacco è stato compiuto con un fucile a pompa. Altri due studenti sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.15 del mattino in un cortile interno della Scuola Normale Mariano Moreno, mentre gli studenti si apprestavano ad assistere all’alzabandiera prima dell’inizio alle lezioni. Lo riporta El Clarin. José Goity, ministro dell’Istruzione di Santa Fe, ha affermato: “L’aggressore non ha precedenti nel sistema scolastico, non abbiamo avuto alcun coinvolgimento durante tutto il suo percorso scolastico”. Ha però aggiunto che il ragazzo stava attraversando una “situazione familiare molto complessa”. Le prime indagini indicano che l’aggressore ha sparato diversi colpi e è stato fermato da un dipendente della scuola.