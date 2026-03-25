Iran, Erdogan: "Non permettere a Israele di sabotare soluzioni diplomatiche"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha insistito sul fatto che la guerra debba essere conclusa attraverso il dialogo e negoziati seri, ma ha suggerito che la posizione di Israele stia minando la diplomazia. “Non si deve permettere che la posizione intransigente, massimalista e radicale di Israele saboti le soluzioni diplomatiche“, ha detto Erdogan, critico costante e schietto dello Stato ebraico, in un discorso televisivo. “Nessun Paese che tenga alla pace e alla stabilità mondiale dovrebbe continuare ad alimentare il fuoco che Israele ha ingiustamente appiccato nella nostra regione“, ha aggiunto.