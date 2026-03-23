Elezioni Francia 2026, il socialista Grégoire nuovo sindaco di Parigi. Rn conquista decine di comuni

I ballottaggi delle elezioni comunali 2026 in Francia hanno incoronato il candidato socialista Emmanuel Grégoire a nuovo sindaco di Parigi. Succede alla collega di partito Anne Hidalgo alla guida della capitale francese. Netta la vittoria sulla rivale conservatrice Rachida Dati, che ha ammesso la sconfitta.

“Parigi non è e non sarà mai di estrema destra”, ha detto Grégoire dopo aver ripetutamente menzionato una “vicinanza” tra Sarah Knafo e la candidata di centrodestra Rachida Dati. “Dovremo ricostruire i legami che la violenza della campagna ha forgiato”, ha aggiunto il deputato socialista.

Anche Marsiglia resta alla sinistra. Si conferma sindaco il socialista Benoît Payan che ha sconfitto il candidato di RN Franck Allisio e Martine Vassal.

I risultati negli altri comuni

A Bordeaux vittoria del candidato di centrodestra Thomas Cazenave che ha battuto il sindaco uscente dei Verdi, Pierre Hurmic. A Nantes si conferma prima cittadina Johanna Rolland, alleatasi con La France insoumise (Lfi) mentre il socialista Jérôme Marbot conquista Pau battendo al secondo turno, l’ex primo ministro francese François Bayrou.

Bayrou si è rivolto ai suoi sostenitori parlando di “una serata difficile” per i suoi cari e “per la nostra città”. “Ma questa è la democrazia, è così che funziona. Non ci si può fidare della democrazia quando si vince e non fidarsi di essa quando si perde”, ha aggiunto.

Nizza va a Eric Ciotti, (UDR-RN), che si è imposto sul sindaco uscente, il centrista Christian Estrosi. A Tolosa si conferma primo cittadino Jean-Luc Moudenc, un indipendente di centrodestra. Battuto il candidato di Lfi, François Piquemal, che aveva formato un’alleanza con il Partito Socialista.

Esulta il Rassemblement National (Rn)

Le amministrative 2026 hanno premiato in generale il Rassemblement National (Rn) che ha conquistato decine di comuni. “Si tratta di una vittoria straordinaria e della conferma della strategia di radicamento locale del Rassemblement National”, ha esultato su X Marine Le Pen, “complimenti a tutti i nostri candidati, indipendentemente dal risultato ottenuto in ogni comune: possono essere orgogliosi del lavoro svolto e stasera sono decine i sindaci e migliaia i consiglieri comunali del RN che sono stati eletti!”.

C’est par dizaines que le Rassemblement national remporte ce soir des communes à l’issue du second tour des élections municipales. C’est une immense victoire, et la confirmation de la stratégie d’implantation locale du Rassemblement national.



Bravo à tous nos candidats, quelle… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 22, 2026

“Tra le splendide vittorie dei nostri candidati, vorrei sottolineare, nella mia circoscrizione, quelle di François Vial a Oignies, Pierre Szczypinski a Courcelles-Lès-Lens e Séverine Bricourt a Drocourt, che si aggiungono alla trionfale rielezione di Steeve Briois a Hénin-Beaumont!”, ha detto Le Pen.