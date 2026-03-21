Usa, morto ex direttore Fbi Robert Mueller. Trump: “Bene, sono contento”

Negli Usa è morto all’età di 81 anni Robert S. Mueller III, ex direttore dell’Fbi. “Con profonda tristezza, comunichiamo la notizia che Bob è venuto a mancare” ieri sera, ha reso noto oggi la sua famiglia in un comunicato, “la sua famiglia chiede che venga rispettata la propria privacy”. Dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001, Mueller trasformò la principale agenzia di polizia degli Stati Uniti in una forza di lotta al terrorismo e in seguito divenne procuratore speciale incaricato di indagare sui legami tra la Russia e la campagna presidenziale di Donald Trump del 2016, nel cosiddetto Russiagate. All’Fbi, Mueller si mise quasi immediatamente all’opera per rivedere la missione dell’agenzia al fine di soddisfare le esigenze di applicazione della legge del XXI secolo, iniziando il suo mandato di 12 anni appena una settimana prima degli attacchi dell’11 settembre e prestando servizio sotto presidenti di entrambi i partiti politici. Fu nominato dal presidente repubblicano George W. Bush.

Trump: “Sono contento che Mueller sia morto”

“Robert Mueller è appena morto. Bene, sono contento che sia morto. Non potrà più fare del male a persone innocenti!”. È quanto ha scritto in un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo la notizia della morte dell’ex direttore dell’Fbi. Mueller fu nominato procuratore speciale nell’ambito dell’indagine del Dipartimento di Giustizia volta ad accertare se la campagna di Trump si fosse coordinata illegalmente con la Russia per influenzare l’esito delle elezioni presidenziali del 2016.