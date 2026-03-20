Ucraina, drone russo vicino ad una scuola a Kharkiv

Nuovo attacco russo con droni su Kharkiv. Lo riferisce Ukrinform, citando il sindaco della città, Ihor Terekhov, su Telegram. “Il nemico ha colpito il quartiere di Shevchenkivskyi con un drone da combattimento. Stiamo valutando i danni”, si legge nel messaggio.

“L’attacco ha colpito vicino a un istituto scolastico nel quartiere di Shevchenkivskyi – prosegue Ihor Terekhov -: le finestre dell’edificio sono andate in frantumi. Non abbiamo ancora ricevuto informazioni su eventuali vittime. È in corso un’ispezione del luogo dell’impatto”.

In precedenza, l’Aeronautica militare aveva avvertito della presenza di droni da attacco in avvicinamento a Kharkiv da nord. È stato dichiarato un allarme aereo in città. Come riportato da Ukrinform, due persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco con droni nemici contro un’ambulanza nella regione di Kharkiv.