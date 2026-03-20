Ucraina, Costa contro Orbán: "Un accordo è un accordo. Nessuno può ricattare il Consiglio europeo"

Clima sempre più teso tra i leader dell’Unione Europea e il primo ministro ungherese Viktor Orbán, finito nel mirino per aver bloccato un maxi pacchetto di aiuti destinati all’Ucraina. Bruxelles accusa il leader di Budapest di aver cambiato posizione per motivi politici interni, nel pieno della campagna elettorale in Ungheria. Il finanziamento, pari a 90 miliardi di euro, era stato approvato all’unanimità lo scorso dicembre dai 27 Stati membri come sostegno fondamentale all’economia e alle forze armate ucraine, provate dalla guerra. Dopo un iniziale via libera, però, Orbán ha posto il veto, scatenando la reazione degli altri leader europei. Durissime le parole del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa: “Un accordo è un accordo e tutti devono rispettarlo. Nessuno può ricattare il Consiglio europeo o le istituzioni dell’Unione“.