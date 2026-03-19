Iran, animali domestici e i proprietari evacuati con un volo speciale: l’iniziativa della Grecia

Decine di cani e gatti sono arrivati ad Atene insieme ai loro proprietari a bordo di un volo speciale di evacuazione per i cittadini greci con animali domestici rimasti intrappolati in Medioriente dopo lo scoppio della guerra tra Usa, Israele e Iran. Il volo organizzato dal governo di Atene, operato da Aegean, partito da Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, ha trasportato 45 animali domestici e 101 persone. I passeggeri hanno detto di non voler partire senza i loro animali, ma avevano faticato a trovare voli di evacuazione che accettassero animali. “Gli animali non sono bagagli, fanno parte della famiglia,” ha dichiarato Nikos Chrysakis, Segretario speciale del ministero dell’Interno greco per la Protezione degli Animali da Compagnia. “I ministeri dell’Interno e degli Esteri hanno lavorato insieme per giorni per garantire che persone e animali potessero tornare a casa sani e salvi”, ha aggiunto. Il volo speciale della Grecia rappresenta un esempio unico di evacuazione umanitaria che tiene conto non solo delle persone, dimostrando quanto gli animali domestici siano considerati parte integrante delle famiglie greche.