Libano, missile israeliano fa esplodere un edificio: il video shock

Un raid aereo israeliano ha colpito un condominio a Bachoura, nel centro della capitale del Libano Beirut, nelle scorse ore. Subito dopo l’esplosione, l’edificio è crollato. L’esercito israeliano aveva avvertito i residenti del palazzo di evacuare circa un’ora prima di raderlo completamente al suolo all’alba. Non sono stati segnalate vittime. Si tratta del quarto attacco allo stesso edificio, dopo che tre raid il 12 marzo non erano riusciti a distruggerlo. L’Idf aveva precedentemente dichiarato di averlo preso di mira accusando Hezbollah di avervi depositato “milioni di dollari destinati a finanziare le sue attività”, senza però fornire prove.