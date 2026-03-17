Ungheria, migliaia di persone in piazza per Orbán durante il suo tour elettorale

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha dato il via al suo tour elettorale in vista delle elezioni del mese prossimo. Diverse migliaia di sostenitori del partito nazionalista Fidesz si sono radunati nella piazza principale della città di Kaposvár per ascoltare un discorso del primo ministro ungherese. Orbán sta puntando sempre più su un’aggressiva campagna anti-Ucraina, secondo la quale Kiev e l’Unione Europea sarebbero parte di una cospirazione volta a rovesciare il suo governo e a insediare un governo che sostenga finanziariamente l’Ucraina e invii soldati a combattere nella sua guerra contro la Russia.

Al potere dal 2010 e in cerca della sua quinta vittoria elettorale consecutiva, Orbán deve affrontare una corsa più complicata rispetto alle precedenti, poiché il leader dell’opposizione, Péter Magyar, è balzato alla ribalta e ha sfidato quella che sembrava essere una presa incrollabile sul potere da parte del populista filo-russo. Il partito di opposizione Tisza, guidato da Magyar, è in vantaggio su Fidesz nella maggior parte dei sondaggi indipendenti.