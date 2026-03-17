Cuba, Trump: "Penso di poter fare ciò che voglio, prenderla o liberarla"

“Penso che avrò l’onore di prendere Cuba, un grande onore”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello Studio Ovale della Casa Bianca. Quando gli è stato chiesto di specificare su questo punto, il tycoon ha risposto: “Sì, prendere Cuba in qualche modo: prenderla o liberarla, penso che posso farci qualunque cosa voglio“. “Adesso sono una nazione molto indebolita. Ci sono stati per molto tempo leader molto violenti. Castro è stato un leader molto violento e anche suo fratello. È così che hanno governato, ma a molte persone piacerebbe tornare indietro“, ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca.