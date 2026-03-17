Cuba, la vita a L'Avana prosegue completamente al buio

Un nuovo blackout ha interessato l’intera isola di Cuba, mentre la crisi energetica ed economica si aggrava. Si tratta del terzo grande blackout nell’isola negli ultimi quattro mesi. La rete elettrica cubana, ormai obsoleta, si è deteriorata drasticamente negli ultimi anni, causando interruzioni quotidiane. Tuttavia, il governo ha attribuito le proprie difficoltà anche al blocco energetico imposto dagli Stati Uniti, dopo che a gennaio Donald Trump aveva minacciato di imporre dazi a qualsiasi Paese che vendesse o fornisse petrolio a Cuba. L’amministrazione Usa chiede che L’Avana rilasci i prigionieri politici e proceda verso una liberalizzazione politica ed economica in cambio della revoca delle sanzioni. Trump ha anche sollevato la possibilità di “un’acquisizione amichevole di Cuba“.