Israele, Idf diffonde video delle truppe impegnate in Libano

L’esercito di Israele ha diffuso un video in cui si vedono truppe dello Stato ebraico impegnate in operazioni nel Libano meridionale.

In una dichiarazione, l’Idf ha affermato che sono state “avviate operazioni di terra limitate e mirate contro le principali roccaforti di Hezbollah nel Libano meridionale, con l’obiettivo di rafforzare la zona di difesa avanzata”.

L’esercito dello Stato ebraico ha emesso ordini di evacuazione per quasi tutti i quartieri meridionali di Beirut e per il Libano meridionale.