Von der Leyen: “Nessuna lacrima per il regime iraniano, ma il diritto è fondamentale”

“Vedere il mondo così com’è non sminuisce in alcun modo la nostra determinazione a lottare per il mondo che vogliamo. L’Unione Europea è stata fondata come progetto di pace. Il nostro incrollabile impegno per la ricerca della pace, per i principi della Carta delle Nazioni Unite e per il diritto internazionale sono centrali oggi come lo erano al momento della nostra creazione. E sosterremo sempre questi principi“. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo sul conflitto in Iran e la preparazione del Consiglio europeo del 19 marzo. “All’inizio di quest’anno, centinaia di migliaia di giovani iraniani sono scesi in piazza per chiedere un futuro migliore. Hanno subito una brutale repressione. Più di 17.000 persone sono state uccise mentre il regime si aggrappava al potere. Ma i crimini di questo regime risalgono a decenni fa. Ha imprigionato e torturato i propri cittadini. Ha sponsorizzato il terrorismo in tutta la regione e persino sul suolo europeo. E ha fornito un supporto fondamentale alla brutale guerra della Russia contro l’Ucraina. Non si dovrebbero versare lacrime per un regime del genere. Molti iraniani hanno celebrato la caduta di Khamenei. Sperano che questo momento possa aprire la strada verso un Iran libero. Questo è ciò che il popolo iraniano merita: libertà, dignità e il diritto di decidere del proprio futuro”, rimarca.

“Dieci giorni di guerra sono già costati 3 miliardi per l’energia”

“Le perturbazioni nel Golfo si ripercuotono rapidamente sui prezzi ovunque. Stiamo già assistendo a picchi di prezzo. Ma, indipendentemente dalle misure adottate, finché importiamo una quota significativa di combustibili fossili da regioni instabili, siamo vulnerabili e dipendenti. E questa energia ha sempre un costo. Per fare un esempio: dall’inizio del conflitto, i prezzi del gas sono aumentati del 50% e quelli del petrolio del 27%. Traducendo questo dato in euro, 10 giorni di guerra sono già costati ai contribuenti europei altri 3 miliardi di euro in importazioni di combustibili fossili. Questo è il prezzo della nostra dipendenza”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo sul conflitto in Iran e la preparazione del Consiglio europeo del 19 marzo.

“Liberarsi dalle dipendenze, è un errore tornare all’import russo”

“Stiamo già assistendo all’impatto della situazione in Medio Oriente sull’energia. Grazie alle azioni intraprese negli ultimi anni, l’Europa è ora molto meno esposta alle importazioni di combustibili fossili. I nostri sforzi di diversificazione stanno dando i loro frutti. Ma questo non significa che siamo immuni agli shock dei prezzi. I mercati energetici sono globali. Le perturbazioni nel Golfo si ripercuotono rapidamente sui prezzi ovunque. Stiamo già assistendo a picchi di prezzo”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo sul conflitto in Iran e la preparazione del Consiglio europeo del 19 marzo. “Ma, indipendentemente dalle misure adottate, finché importiamo una quota significativa di combustibili fossili da regioni instabili, siamo vulnerabili e dipendenti. E questa energia ha sempre un costo. Per fare un esempio: dall’inizio del conflitto, i prezzi del gas sono aumentati del 50% e quelli del petrolio del 27%. Traducendo questo dato in euro, 10 giorni di guerra sono già costati ai contribuenti europei altri 3 miliardi di euro in importazioni di combustibili fossili. Questo è il prezzo della nostra dipendenza”, sottolinea. “Il fatto è che disponiamo di fonti energetiche nazionali: rinnovabili e nucleare. I loro prezzi sono rimasti invariati negli ultimi 10 giorni. Eppure, nell’attuale crisi, alcuni sostengono che dovremmo abbandonare la nostra strategia a lungo termine e persino tornare ai combustibili fossili russi. Questo sarebbe un errore strategico. Ci renderebbe più dipendenti, più vulnerabili e più deboli. Quindi, dovremmo mantenere la rotta della nostra strategia a lungo termine. Anche se possiamo essere più pragmatici e intelligenti nella sua attuazione, la direzione è quella giusta”, rimarca.

“Presto tabella di marcia riforme competitività

“Una cosa è che siamo effettivamente d’accordo sulle componenti della competitività. Un’altra è che realizziamo azioni e normative. Ed è per questo che presto presenteremo una tabella di marcia “Un’Europa, un mercato”. La tabella di marcia definirà le principali misure legislative che dovremo adottare, con tempistiche chiare per la loro attuazione entro la fine del 2027. Solo ciò che viene misurato viene realizzato. Pertanto, la tabella di marcia contiene diversi pacchetti legislativi: Unione risparmi e investimenti, energia, posti di lavoro di qualità, Gigafactory di IA, 28° Regime – e molto altro. Il punto è che chiediamo a tutte e tre le istituzioni – Parlamento, Consiglio e Commissione – di sottoscriverla”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo sul conflitto in Iran e la preparazione del Consiglio europeo del 19 marzo.

“Intervenire ora per ridurre costi bollette”

“Le famiglie e le aziende sono sotto pressione in questo momento, quindi dobbiamo fornire un aiuto ora e dobbiamo analizzare in modo completo come possiamo ridurre le bollette energetiche delle persone”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo sul conflitto in Iran e la preparazione del Consiglio europeo del 19 marzo. “Non solo considerando una componente, ma piuttosto tutte e quattro le componenti del prezzo, ovvero il costo dell’energia stessa, che costituisce più o meno il 56% in media della bolletta. Le tariffe di rete il 18%. Tasse e imposte il 15%. E i costi del carbonio, in media intorno all’11%. Naturalmente, si tratta di medie e variano a seconda del mix energetico del rispettivo Stato membro”, illustra. “In primo luogo, sul costo dell’energia e sulla struttura del mercato. Nel complesso, l’attuale struttura del mercato ha funzionato. E c’è un sostegno generale per il sistema attuale. Ma è fondamentale ridurre l’impatto sui costi, quando il gas determina il prezzo dell’elettricità. Stiamo preparando diverse opzioni: un migliore utilizzo degli accordi di acquisto di energia e dei contratti per differenza; misure di aiuti di Stato; valutazione di sovvenzioni o di limiti al prezzo del gas”, spiega. “In secondo luogo, sulle tariffe di rete, una questione delicata. Da un lato, queste tariffe sono necessarie per investire in reti più numerose e più intelligenti. Dall’altro, c’è margine per aumentare la produttività delle reti, in modo da ridurre lo spreco di energie rinnovabili. Permettetemi di citare un dato: l’anno scorso abbiamo installato più di 80 gigawatt di energie rinnovabili nell’Ue: un record! Ma sei volte più energia rinnovabile non ha accesso alle reti. Con la domanda di elettricità destinata ad aumentare, questo è semplicemente non sostenibile”, rimarca von der Leyen.

“ETS necessario contro dipendenze ma va modernizzato”

“Per quanto riguarda l’ETS, permettetemi di fornirvi un dato: senza l’ETS consumeremmo 100 miliardi di metri cubi di gas in più, rendendoci ancora una volta più vulnerabili e più dipendenti. Quindi, abbiamo bisogno dell’ETS, ma dobbiamo modernizzarlo”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo sul conflitto in Iran e la preparazione del Consiglio europeo del 19 marzo.