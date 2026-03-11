Usa, tornado tra Illinois e Indiana: case distrutte e alberi abbattuti

Violente tempeste hanno colpito alcune zone dell’Illinois e dell’Indiana, provocando diversi tornado che hanno distrutto abitazioni, abbattuto alberi e linee elettriche e sommerso di chiamate di emergenza il centro 911 a sud di Chicago, secondo quanto riferito dalle autorità. Nella piccola comunità di Lake Village, nell’Indiana nord-occidentale, diverse case sono state rase al suolo. La polizia di Stato dell’Indiana ha confermato la presenza di feriti, senza però fornire un numero preciso né dettagli sulle loro condizioni. Il Servizio meteorologico nazionale ha spiegato che il sistema di forti temporali ha portato pioggia e grandine in varie aree del Midwest, con il rischio di tornado intensi, venti distruttivi e chicchi di grandine di grandi dimensioni dalle pianure meridionali fino ai Grandi Laghi meridionali. Gli Stati dall’Oklahoma al Michigan sono stati posti sotto allerta tornado.