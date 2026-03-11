Libano, una grande esplosione illumina nella notte il cielo di Beirut

Nella notte il cielo di Beirut si è improvvisamente illuminato dopo che Israele ha lanciato alcuni attacchi contro la capitale del Libano. L’obbiettivo dei raid dell’Idf era il braccio finanziario di Hezbollah, al-Qard al-Hasan, nella periferia sud di Beirut. Israele ha anche affermato che le sue forze di terra hanno lanciato “raid mirati” nel sud del Paese, con Hezbollah che ha dichiarato di aver risposto colpendo le truppe israeliane e di aver lanciato razzi nel nord di Israele. Nel frattempo, Human Rights Watch ha accusato lo Stato ebraico di aver utilizzato fosforo bianco negli attacchi contro un villaggio libanese, violando il diritto internazionale.