Rihanna, spari contro la casa della cantante a Los Angeles: arrestata una donna

Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro la casa della cantante Rihanna a Los Angeles. La polizia, riferiscono i notiziari locali, ha arrestato una donna di 35 anni, ritenuta responsabile degli spari. La polizia ha riferito che nell’incidente, verificatosi domenica, non ci sono stati feriti. Non è chiaro se la cantante fosse in casa al momento, né se la donna arrestata avesse qualche legame con la popstar.

Nel 2018, un uomo venne accusato di essersi introdotto con la forza in un’altra abitazione di Rihanna a Hollywood Hills e di avervi trascorso 12 ore. L’uomo, che si dichiarò colpevole di stalking, vandalismo e resistenza a pubblico ufficiale venne poi condannato alla libertà vigilata. Vincitrice di nove Grammy Award, Rihanna ha al suo attivo 14 successi al primo posto nella Billboard Hot 100, tra cui “We Found Love”, “Work”, “Umbrella” e “Disturbia”. Ha fondato il marchio di cosmetici Fenty Beauty nel 2017. Lei e A$AP Rocky hanno annunciato la nascita della loro terza figlia, una bambina di nome Rocki Irish Mayers, a settembre.