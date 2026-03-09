Iran, ambasciatore in Vaticano: “Ci aspettavamo condanna del Papa per attacco alla scuola”

“Ci aspettavamo che il Papa condannasse l’aggressione Usa-Israele, almeno l’attacco alla scuola e l’uccisione dei bambini”. Lo ha detto Mohammad Hossein Mokhtari, ambasciatore dell’Iran presso la Santa Sede incontrando i giornalisti questa mattina. L’ambasciatore negli scorsi giorni ha anche scritto una lettera a Papa Leone XIV ringraziando il Pontefice “per gli appelli alla pace” e chiedendo “di condannare l’aggressione”. Il diplomatico ha poi detto di aver chiesto un incontro al Segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin.

In merito alla missiva inviata a Leone XIV, l’ambasciatore ha sottolineato che si è trattato di “un compito morale” anche se ad oggi ancora “purtroppo non ho ancora ricevuto una risposta”. L’ambasciatore ha poi rimarcato che il Papa “è un asse per la pace nel mondo”. Nel corso dell’incontro è stato presentato il libro su Maria e Gesù dal punto di vista dell’ayatollah Khamenei. “Vorrei mandarlo al Papa”, ha detto ancora l’ambasciatore.