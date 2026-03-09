Colombia, i video degli attraversamenti illegali dal Venezuela per tentare di votare alle elezioni

Il ministro della Difesa colombiano Pedro Sánchez ha dichiarato che un gruppo di persone ha tentato di attraversare illegalmente il confine con il Venezuela, mentre nel Paese si svolgono le elezioni legislative. “Si stima che circa 2.400 persone abbiano cercato di entrare in territorio colombiano”, ha affermato Sánchez, che ha aggiunto che il gruppo “presumibilmente si stava recando a votare“, cercando di entrare in Colombia attraverso un valico di frontiera con il Venezuela nel Norte de Santander.