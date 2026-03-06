Usa, la tempesta in Oklahoma potrebbe trasformarsi in tornado

Una potente tempesta in Oklahoma è oggetto di indagine come possibile tornado, mentre milioni di americani sono minacciati da condizioni meteorologiche avverse. Le riprese effettuate dal dipartimento di gestione delle emergenze di Fairview mostrano fulmini e una grande nube temporalesca vicino al suolo. I meteorologi affermano che la prima grande ondata di tempeste prima della primavera sta minacciando gran parte degli Stati Uniti centrali e avvertono che sono possibili forti tornado. Il Centro nazionale di previsione delle tempeste afferma che oltre 6 milioni di persone saranno esposte al rischio più elevato. I meteorologi prevedono inoltre temperature molto calde nel fine settimana, fino a 30 gradi sopra la media.