Libano, video dell’Idf: colpite presunte infrastrutture di Hezbollah

Le forze di difesa israeliane hanno diffuso filmati che, secondo quanto dichiarato, mostrano attacchi aerei contro obiettivi di Hezbollah in tutto il Libano. In un comunicato, l’esercito ha affermato che la sua Aeronautica, “guidata dall’intelligence delle Idf, ha completato una vasta ondata di attacchi a Beirut contro le infrastrutture terroristiche di Hezbollah”. “Come parte degli attacchi, sono stati colpiti un centro di comando del consiglio esecutivo e una struttura che ospita UAV (Veicoli Aerei Senza Pilota) utilizzati da Hezbollah per condurre attacchi contro lo Stato di Israele,” si legge nel comunicato.