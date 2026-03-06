Home > Esteri > Iran, Stretto di Hormuz bloccato e voli cancellati: caos nei cieli e in mare

Ancora caos nei cieli del Medio Oriente da quando Israele e Stati Uniti hanno attaccato l’Iran. La risposta di Teheran e l’allargamento del conflitto nella regione hanno aumentato l’instabilità e causato la cancellazione dei voli da parte di molte compagnie aeree nonché la chiusura degli spazi aerei da parte di diversi Paesi. Preoccupa anche il traffico marittimo da quando i Pasdaran hanno chiuso lo Stretto di Hormuz, che divide la penisola arabica dalle coste iraniana ed è una delle più importanti rotte commerciali attraversate dalle petroliere.

Qatar Airways: “Voli sospesi per la chiusura dello spazio aereo”

Qatar Airways fa sapere che le operazioni di volo di linea rimangono temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Paese. Lo ha reso noto la compagni di bandiera di Doha su X. “Qatar Airways riprenderà le operazioni non appena l’Autorità per l’Aviazione Civile del Qatar annuncerà la riapertura in sicurezza dello spazio aereo”, viene spiegato. “Stiamo lavorando 24 ore su 24 per organizzare ulteriori voli di soccorso ove possibile e condivideremo ulteriori aggiornamenti non appena saranno confermati”.

Il traffico aereo in Medio Oriente, 6 marzo 2026 alle ore 13.34 (Immagine flightradar24.com)

Maersk sospende collegamenti con Europa, Medio e Estremo Oriente

La compagnia di navigazione Maersk comunica che “a seguito della nostra ultima valutazione dei rischi e revisione operativa, e considerando l’escalation del conflitto che sta compromettendo la sicurezza della navigazione nella regione del Golfo”, ha sospeso temporaneamente “il servizio FM1 (che collega l’Estremo Oriente al Medio Oriente) e il servizio ME11 (che collega il Medioriente all’Europa)”. “Questa decisione è stata presa come misura precauzionale per garantire la sicurezza del nostro personale e delle nostre navi, riducendo al minimo l’interruzione delle operazioni sulla nostra rete più ampia”.

Traffico nello stretto di Hormuz praticamente azzerato

Secondo il Joint Maritime Information Center il traffico navale nello Stretto di Hormuz si è quasi completamente bloccato. In una nota riportata dai media internazionali il Joint Maritime Information Center ha affermato che nelle ultime 24 ore sono stati osservati solo due transiti commerciali confermati attraverso lo Stretto, e si trattava di navi cargo e non di petroliere. In tempi normali, circa 138 imbarcazioni avrebbero attraversato lo stretto in 24 ore. Tuttavia – viene spiegato – un’elevata concentrazione di imbarcazioni rimane all’ancora, alla deriva e ormeggiate nei porti del Golfo Persico. La valutazione della minaccia alla sicurezza dell’area da parte del JMIC rimane “critica”, il che indica che un attacco è quasi certo.

Lo Stretto di Hormuz nel maggio 2023 (AP Photo/Jon Gambrell, File)

Unem: “Prezzo internazionale del petrolio +26 cent/litro”

Tra le immediate conseguenze della guerra e del blocco dello Stretto di Hormuz c’è l’impennata dei prezzi di gas e petrolio. “Dall’ultimo fine settimana il prezzo internazionale del gasolio è aumentato di 350 dollari a tonnellata (+47%), pari a 26 centesimi euro/litro, mentre la benzina, nello stesso periodo, è salita di 140 dollari (+21%), corrispondenti a 10 centesimi euro/litro“.

“Siamo di fronte a tensioni che riflettono la situazione nello Stretto di Hormuz che si aggiunge al blocco delle importazioni dalla Russia, che forniva all’Europa circa 10 milioni di tonnellate su una carenza complessiva di 19 milioni”. Lo ha sottolineato il presidente di Unem Gianni Murano alla riunione della Commissione allerta prezzi convocata dal ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, per approfondire l’andamento dei prezzi sui mercati energetici, con particolare riferimento ai prodotti petroliferi e ai carburanti.