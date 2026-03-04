Iran, il figlio di Khamenei Mojtaba nuova Guida Suprema e Teheran avverte l’Europa

La guerra in Iran si intensifica. Al quarto giorno del conflitto iniziato sabato con gli attacchi lanciati da Usa e Israele, Teheran ha attaccato con due droni l’ambasciata degli Stati Uniti in Arabia Saudita e i soldati di Tel Aviv sono entrati nel sud del Libano. Pioggia di bombe su Teheran e su altre zone dell’Iran: secondo notizie di stampa, attacchi israeliani avrebbero colpito la sede dell’Assemblea degli esperti a Qom mentre era in corso una riunione per eleggere il successore di Ali Khamenei come nuova Guida suprema. Secondo i media iraniani dell’opposizione, la scelta sarebbe caduta sul secondogenito, Mojtaba, su indicazione delle Guardie Rivoluzionarie. Con migliaia di viaggiatori ancora bloccati in diverse parti del mondo e mentre l’onda d’urto legata allo Stretto di Hormuz e agli attacchi a strutture energetiche in Qatar e Arabia Saudita ha fatto schizzare in alto i prezzi di petrolio e gas, le prospettive del conflitto non sono ancora chiare.

Trump: “Distrutte capacità militari di Teheran”

Donald Trump, che ha suggerito una durata del conflitto di diverse settimane, dopo avere detto che gli iraniani “vogliono negoziare” ma “è troppo tardi”, ha affermato che “qualcuno dall’interno” del regime iraniano potrebbe essere la scelta migliore per prendere il potere una volta terminata la campagna Usa-Israele. Reza Pahlavi? “Alcune persone lo apprezzano, e non ci abbiamo pensato molto”, ma “mi sembra che qualcuno dall’interno sarebbe forse più appropriato”, ha detto Trump parlando nello Studio Ovale a fianco del cancelliere tedesco Friedrich Merz giunto in visita. Alla domanda su chi vorrebbe che prendesse il potere, il presidente Usa ha risposto che “la maggior parte delle persone che avevamo in mente sono morte”. Lo scenario peggiore sarebbe “che facessimo questo e poi prendesse il potere qualcuno che sia cattivo quanto il precedente. Potrebbe succedere”. Ma Trump ha affermato che “un sacco di gente si sta facendo avanti. Un sacco di gente vuole mollare. Vogliono l’immunità”. A suo dire, le capacità militari di Teheran sono state “distrutte”, “la Marina, le capacità aeree, i radar. Tutto è stato distrutto”.

L’avvertimento dell’Iran all’Europa

Dall’Iran, dopo l’apertura di un fronte diretto con i Paesi del Golfo, è giunto un avvertimento all’Europa: “Considereremo qualsiasi azione militare europea come un atto di guerra che richiede una risposta”, ha fatto sapere il ministero degli Esteri di Teheran, sottolineando che il conflitto non rimarrà confinato alla regione. “Il mondo non è cieco; chiunque lo vede. E se sceglie di fare finta di non vedere o di fingere ignoranza, ne subirà le conseguenze”, ha affermato il portavoce Esmail Baghaei, parlando di conflitto “altamente contagioso”.

Trump: “Non contento di Regno Unito e Spagna”

Da parte di Merz, Trump ha incassato un appoggio chiaro: “Siamo sulla stessa lunghezza d’onda per quanto riguarda il cacciare questo terribile regime a Teheran e parleremo del ‘giorno dopo’, di cosa accadrà una volta che non sarà più al potere”, ha detto il cancelliere, auspicando che la guerra finisca presto. Il tycoon ha invece detto di “non essere contento” del Regno Unito, ma anche della Spagna. Per Trump, Londra non è stata sufficientemente collaborativa, dichiarazione che è giunta poco dopo che il premier britannico Keir Starmer ha annunciato l’invio del cacciatorpediniere HMS Dragon e di elicotteri con capacità anti-drone a Cipro dopo che un drone ha colpito una base britannica sull’isola.

Quanto alla Spagna, l’inquilino della Casa Bianca ha detto di avere ordinato al segretario al Tesoro Scott Bessent di “tagliare tutti gli accordi” con Madrid. Si muove anche Parigi: Emmanuel Macron ha annunciato che la portaerei Charles de Gaulle sarà dispiegata nel Mar Mediterraneo. La Francia, ha dichiarato il presidente, “ha abbattuto droni per legittima difesa, fin dalle prime ore del conflitto, per difendere lo spazio aereo dei nostri alleati”. Due basi militari francesi hanno subito “attacchi limitati”, ha informato Macron, annunciando lo spiegamento “nelle ultime ore” di caccia Rafale, di sistemi di difesa antiaerea e l’invio della fregata Languedoc.

Il bilancio delle vittime dopo 4 giorni di guerra

Il bilancio delle vittime intanto è altissimo. Secondo la Mezzaluna dell’Iran sono 787 i morti dall’inizio della guerra. E secondo le stime dell’intelligence israeliana, oltre 1.000 Guardiani della rivoluzione sarebbero stati uccisi finora. Fra le vittime, secondo Iran International, non c’è l’ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, che sarebbe vivo dopo un tentativo di uccisione. È di 3 morti e 68 feriti inoltre il bilancio dei raid iraniani negli Emirati, che stanno valutando l’opportunità di intraprendere un’azione militare per fermare questi attacchi. E mentre Riad ha fatto sapere che è suo diritto rispondere all’attacco all’ambasciata Usa, quest’ultima ha avvertito della “minaccia di attacchi missilistici e con droni imminenti su Dhahran”, chiedendo di non recarsi al consolato Usa. A Dubai un presunto drone di Teheran ha colpito il consolato statunitense: l’incendio è stato domato e non sono stati segnalati feriti. E’ invece salito a sei il bilancio dei soldati statunitensi morti negli attacchi iniziati sabato.